Вночі росія атакувала Україну дронами і ракетами: Польща знову піднімала винищувачі
Про це інформують Повітряні сили.
В ніч на неділю росія атакували 14 крилатими ракетами Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95мс, запущених з Саратовської області, а також балістичною ракетою "Іскандер-М" із Криму та КАР Х-59 з окупованих територій Запоріжжя.
Ще 11 "Шахедів" армія рф запустила за російського Приморсько-Архарська та окупованого Криму.
Внаслідок протиповітряного бою знищено 18 повітряних цілей: 9 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 9 ударних БпЛА "Shahed-136/131".В цей же час поляки піднімали в повітря винищувачі для забезпечення безпеки повітряного простору країни у зв’язку з ракетною атакою росії в Україні, повідомляє в X (Twitter) Оперативне командування ЗС Польщі.