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Вночі росія атакувала Україну дронами і ракетами: Польща знову піднімала винищувачі

31 березня 2024, 09:43
Вночі росія атакувала Україну дронами і ракетами: Польща знову піднімала винищувачі
Sébastien Lecornu
Сьогодні вночі ЗСУ збили 9 "Шахедів" і 9 крилатих ракет.

Про це інформують Повітряні сили

В ніч на неділю росія атакували 14 крилатими ракетами Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95мс, запущених з Саратовської області, а також балістичною ракетою "Іскандер-М" із Криму та КАР Х-59 з окупованих територій Запоріжжя.

Ще 11 "Шахедів" армія рф запустила за російського Приморсько-Архарська та окупованого Криму.

Внаслідок протиповітряного бою знищено 18 повітряних цілей: 9 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 9 ударних БпЛА "Shahed-136/131".

В цей же час поляки піднімали в повітря винищувачі для забезпечення безпеки повітряного простору країни у зв’язку з ракетною атакою росії в Україні,  повідомляє в X (Twitter) Оперативне командування ЗС Польщі.
РосіяПольщаракетна атака

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