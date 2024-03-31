Вночі росія атакувала Україну дронами і ракетами: Польща знову піднімала винищувачі

Сьогодні вночі ЗСУ збили 9 "Шахедів" і 9 крилатих ракет.

Про це інформують Повітряні сили.

В ніч на неділю росія атакували 14 крилатими ракетами Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95мс, запущених з Саратовської області, а також балістичною ракетою "Іскандер-М" із Криму та КАР Х-59 з окупованих територій Запоріжжя.

Ще 11 "Шахедів" армія рф запустила за російського Приморсько-Архарська та окупованого Криму.

Внаслідок протиповітряного бою знищено 18 повітряних цілей: 9 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 9 ударних БпЛА "Shahed-136/131".