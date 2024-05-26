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Вночі росія запускала по Україні ракети – Польща піднімала свою авіацію

26 травня 2024, 09:42
Вночі росія запускала по Україні ракети – Польща піднімала свою авіацію
Фото з відкритих джерел
Сьогодні росіяни завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, атакувавши 14 ракетами повітряного базування і понад 30 дронами.

Завдяки ППО, зенітними ракетними підрозділами, винищувальною авіацією, засобами РЕБ Повітряних Сил і мобільними вогневими групами Сил оборони України збито: 12 крилатих ракет Х-101/Х-555 і 31 ударний БпЛА "Shahed-131/136".

ППО працювало в Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Вінницькій і Чернігівській областях.

В цей же час Польща і країни-союзники підняли у повітря військову авіацію через масовану російську ракетну атаку по території України.

"Звертаємо увагу, що польські та союзницькі літаки працюють у повітряному просторі, що може призвести до підвищеного рівня шуму, особливо в південно-східній частині країни", - заявили в ЗС Польщі.

 
ППОатаки рфпольська авіація

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