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ПОЛІТИКА

Вночі росіяни масовано атакували Харків дронами: є жертви (оновлено)

11 червня 2025, 08:06
Вночі росіяни масовано атакували Харків дронами: є жертви (оновлено)
джерело t.me/dsns
В місті зафіксовано багато влучань та є жертви.

Вночі 11 червня армія рф обстріляла Харків дронами типу Shahed. Відомо про двох жертв та понад півсотні поранених, серед них є діти.

Про це повідомляють мер міста Ігор Терехов та очільник ОВА Олег Синєгубов.

Окупанти били по багатоквартирних і приватних житлових будинках у Слобідському та Основ’янському районах міста. Влучили у п’ятиповерхівку, там спалахнула пожежа з третього до останнього поверху. Фіксували влучання у приватні будинки, вони теж горіли, під завалами можуть бути люди.

Близько 1:00 Ігор Терехов повідомляв, що у п’ятиповерхівці палають понад 15 квартир. За даними Ситуаційного центру Харкова, за ніч росіяни завдали по місту щонайменше 17 ударів БпЛА. Поранені 54 людини, серед них семеро дітей, каже Олег Синєгубов.

Пошкоджені дитячі майданчики, підприємства та громадський транспорт, зокрема тролейбуси, контактну мережу, комунальні та виробничі обʼєкти, а також помешкання й автівки містян, деінде потрощило вікна.

Оновлено

У Харкові продовжуються роботи після нічної атаки російських безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed. Кількість постраждалих й загиблих зросла.

Станом на зараз відомо про: 

  • 64 постраждалих, серед яких дев'ять дітей; 
  • трьох загиблих. 

Внаслідок обстрілів, як відзначив Зеленський, в місті було багато пожеж.

"Кожна нова доба зараз - це нові підлі удари росії, і майже кожен удар - показовий... І варто не боятись, не відкладати нові рішення, які можуть ускладнити ситуацію для росії. Без цього вони не підуть на реальну дипломатію. І це залежить передусім від Сполучених Штатів та інших лідерів світу. Кожен, хто закликав до припинення вбивств і до дипломатії, має діяти", - додав він.

війнаХарківатака

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