Вночі російська авіація "тікала" через атаку дронів
В ніч на понеділок під атакою безпілотників опинилися дві авіабази: "Дягілєво" і "Саваслейка"
Про це повідомляють російські пабліки.
Російські літаки масово передислоковувались з аеродромів базування через атаки українських БПЛА.
Сьогодні з авіабаз рф евакуювала понад 15 бортів різного типу.
Відомо, що з "Дягілєво", Рязанської області, підняли майже всю російську авіаційну ескадрилью.
Також із аеродрому "Саваслейки", Нижньогородської області, оголошували план евакуації і були підняті винищувачі МІГ-31К.