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Вночі російська авіація "тікала" через атаку дронів

17 березня 2025, 09:15
Вночі російська авіація
Аеропорт
За минулий вечір рф евакуювала щойнаменше 15 бортів різного типу.

В ніч на понеділок під атакою безпілотників опинилися дві авіабази: "Дягілєво" і "Саваслейка"

Про це повідомляють російські пабліки. 

Російські літаки масово передислоковувались з аеродромів базування через атаки українських БПЛА. 

Сьогодні з авіабаз рф евакуювала понад 15 бортів різного типу.

Відомо, що з "Дягілєво", Рязанської області, підняли майже всю російську авіаційну ескадрилью.

Також із аеродрому "Саваслейки", Нижньогородської  області, оголошували план евакуації і були підняті винищувачі МІГ-31К.

 

війна в Українівтрати рф

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