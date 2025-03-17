Вночі російська авіація "тікала" через атаку дронів

За минулий вечір рф евакуювала щойнаменше 15 бортів різного типу.

В ніч на понеділок під атакою безпілотників опинилися дві авіабази: "Дягілєво" і "Саваслейка"

Про це повідомляють російські пабліки.

Російські літаки масово передислоковувались з аеродромів базування через атаки українських БПЛА.

Сьогодні з авіабаз рф евакуювала понад 15 бортів різного типу.

Відомо, що з "Дягілєво", Рязанської області, підняли майже всю російську авіаційну ескадрилью.

Також із аеродрому "Саваслейки", Нижньогородської області, оголошували план евакуації і були підняті винищувачі МІГ-31К.