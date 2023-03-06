Вночі сили ППО збили 13 з 15 запущених Шахедів росією

Повітряні сили сьогодні вночі збили 13 з 15 дронів-камікадзе Шахед, які рф запустили по Україні.

Про це розказав речник повітряних сил Юрій Ігнат в телемарафоні.

Ефірі національного марафону.

"Було запущено дрони з північного напрямку. Це були дрони-камікадзе типу "Шахед-136" іранського виробництва. Було 15 запущено і 13 з них знищено протиповітряною обороно, різними вогневими засобами", заявив Ігнат.

На його думку, результат роботи повітряників доволі непоганим.

Речник повітряних сил також закликав українців не ігнорувати повітряні тривог.

На початку місяця стало відомо, що росія змінила місце запуску дронів Shahed по Україні.