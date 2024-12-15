Вночі у Сочі і Гнозному лунали вибухи (оновлено)
Сьогодні, в ніч на 15 листопада, над Сочі чутні були відразу кілька вибухів.
Місцеві жителі стверджують, що спрацювала система ППО, пишуть рос ЗМІ.
Близько 20:30 почули 4-5 вибухів над Лазаревським районом Сочі, а також про гучні звуки повідомили жителі селища Вардане.
Мешканці писали, що в акваторії Чорного моря спрацювала ППО по БПЛА.
Офіційної інформації про руйнування і постраждалих поки немає.
Крім того, днями через атаку безпілотників на Краснодарський край в аеропорту Сочі ввели режим закритого неба.