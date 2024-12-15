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Вночі у Сочі і Гнозному лунали вибухи (оновлено)

15 грудня 2024, 09:09
Вночі у Сочі і Гнозному лунали вибухи (оновлено)
Фото: AP Photo/Gero Breloer
В рф заявляють, що протиповітряна оборона все збила.

Сьогодні, в ніч на 15 листопада, над Сочі чутні були відразу кілька вибухів. 

Місцеві жителі стверджують, що спрацювала система ППО, пишуть рос ЗМІ.

Близько 20:30 почули 4-5 вибухів над Лазаревським районом Сочі, а також про гучні звуки повідомили жителі селища Вардане. 

Мешканці писали, що в акваторії Чорного моря спрацювала ППО по БПЛА.

Офіційної інформації про руйнування і постраждалих поки немає.

Крім того, днями через атаку безпілотників на Краснодарський край в аеропорту Сочі ввели режим закритого неба.

Пізніше стало відомо, що в чеченській столиці Грозному вранці у неділю безпілотники атакували базу ОМОНу та другого полку Патрульно-постової служби поліції особливого призначення.
За попередньою інформацією, один безпілотник атакував другий полк патрульно-постової служби поліції особливого призначення, тоді як інший – базу ОМОНу.
Сочівійна в Українівтрати рф

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