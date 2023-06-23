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Вночі ворог завдав удару по Україні, застосувавши крилаті ракети та дрони-камікадзе

23 червня 2023, 08:07
Вночі ворог завдав удару по Україні, застосувавши крилаті ракети та дрони-камікадзе
Знищено 13 з 13 крилатих ракет над Україною вночі.

Сьогодні вночі російські терористи завдали чергового масованого ракетного та авіаційного удару по Україні. Застосували крилаті ракети Х-101/Х-555 та дрони-камікадзе типу “Shahed”.

Про це інформує Генштаб ЗСУ у соціальних мережах. 

Інформація щодо наслідків цієї атаки наразі уточнюється.

Протягом минулої доби противник завдав ракетного та авіаційного удару по території України, застосувавши 3 аеробалістичні ракети Х-47 “Кинджал”, 3 крилаті ракети Х-22 та 4 дрони-камікадзе “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони 3 дрони-камікадзе було знищено.

Крім того, ворог завдав 49 авіаційних ударів, здійснив близько 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

 

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