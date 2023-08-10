Вночі Запорізька АЕС втратила живлення – Енергоатом

Станцію довелося переключити на єдину доступну резервну лінію.

Запорізька АЕС втратила живлення в ніч на четвер, 10 серпня. Станцію довелося переключити на єдину доступну резервну лінію.

Про це повідомляє Енергоатом.

"Тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція вночі 10 серпня втратила живлення з основної зовнішньої лінії електропередачі напругою 750 кВ. Після цього ЗАЕС довелося переключити на єдину доступну резервну лінію 330 кВ, відключення якої загрожує втратою зовнішнього живлення (блекаут)", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в "Енергоатомі", в такому випадку головну загрозу ядерній та радіаційній безпеці несе перебування 4-го енергоблоку Запорізької АЕС у стані "гарячий зупин", який окупанти експлуатують з порушенням умов ліцензії на експлуатацію Реакторних установок АЕС українського регулятора (Держатомрегулювання).

Як зазначив т.в.о виконавчого директора ДП "НАЕК "Енергоатом" Тарас Ткач, в разі повної втрати зовнішнього живлення відбудеться відключення головних циркуляційних насосів станції і енергоблок перейде в режим "природної циркуляції".

"В цьому випадку необхідно терміново "розхолидити" його за умов відсутності охолоджуючих насосів. Такий режим важкий для реакторної установки, його тривалість обмежена проектом, і він може призвести до відмови основного обладнання енергоблока", - зазначив він.

Запорізьку АЕС окуповано російськими військами з початку масштабного вторгнення рф в Україну. росіяни не лише порушують режим експлуатації станції, а й використовують її сховища для зберігання техніки та живої сили. За весь час окупації станція кілька разів відключалася від енергосистеми України.