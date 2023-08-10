Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Вночі Запорізька АЕС втратила живлення – Енергоатом

10 серпня 2023, 08:43
Вночі Запорізька АЕС втратила живлення – Енергоатом
Станцію довелося переключити на єдину доступну резервну лінію.

Запорізька АЕС втратила живлення в ніч на четвер, 10 серпня. Станцію довелося переключити на єдину доступну резервну лінію.

Про це повідомляє Енергоатом.

"Тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція вночі 10 серпня втратила живлення з основної зовнішньої лінії електропередачі напругою 750 кВ. Після цього ЗАЕС довелося переключити на єдину доступну резервну лінію 330 кВ, відключення якої загрожує втратою зовнішнього живлення (блекаут)", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в "Енергоатомі", в такому випадку головну загрозу ядерній та радіаційній безпеці несе перебування 4-го енергоблоку Запорізької АЕС у стані "гарячий зупин", який окупанти експлуатують з порушенням умов ліцензії на експлуатацію Реакторних установок АЕС українського регулятора (Держатомрегулювання).

Як зазначив т.в.о виконавчого директора ДП "НАЕК "Енергоатом" Тарас Ткач, в разі повної втрати зовнішнього живлення відбудеться відключення головних циркуляційних насосів станції і енергоблок перейде в режим "природної циркуляції".

"В цьому випадку необхідно терміново "розхолидити" його за умов відсутності охолоджуючих насосів. Такий режим важкий для реакторної установки, його тривалість обмежена проектом, і він може призвести до відмови основного обладнання енергоблока", - зазначив він.

Запорізьку АЕС окуповано російськими військами з початку масштабного вторгнення рф в Україну. росіяни не лише порушують режим експлуатації станції, а й використовують її сховища для зберігання техніки та живої сили. За весь час окупації станція кілька разів відключалася від енергосистеми України.

ЗАЕСрф тероризмокупація

Останні матеріали

Геополітичне кліматичне заперечення. Чиновники починають розуміти, що світ небезпечніший, ніж вони думали – Волтер Рассел Мід
Політика
Геополітичне кліматичне заперечення. Чиновники починають розуміти, що світ небезпечніший, ніж вони думали – Волтер Рассел Мід
Переклад iPress – 10 серпня 2023, 12:44
Найпростіші речі складні. Те, що намагається зробити українська армія, важко навіть для американців – генерал Марк Гертлінг
Найпростіші речі складні. Те, що намагається зробити українська армія, важко навіть для американців – генерал Марк Гертлінг
Переклад iPress – 10 серпня 2023, 08:56
Світ путіна звужується. Ордер на арешт супроводжуватиме його до могили – Фредерік Весслау
Політика
Світ путіна звужується. Ордер на арешт супроводжуватиме його до могили – Фредерік Весслау
Переклад iPress – 09 серпня 2023, 15:53
Стерта інституціональна пам'ять. Війна в Україні виявила, що апарати західних урядів пробуксовують – Джек Вотлінг
Політика
Стерта інституціональна пам'ять. Війна в Україні виявила, що апарати західних урядів пробуксовують – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 09 серпня 2023, 12:41
Переворот в Нігері. Чи не почнеться нова світова війна з Африки? – Андреас Клут
Політика
Переворот в Нігері. Чи не почнеться нова світова війна з Африки? – Андреас Клут
Переклад iPress – 08 серпня 2023, 23:40
Україні потрібні американські безпілотники. Експортний контроль Китаю над дронами допоможе росії у війні – Сет Кропсі
Україні потрібні американські безпілотники. Експортний контроль Китаю над дронами допоможе росії у війні – Сет Кропсі
Переклад iPress – 08 серпня 2023, 14:41
Витрати і відповідальність. Готуйся, Європо: Трамп(ізм) йде – Едвард Лукас
Політика
Витрати і відповідальність. Готуйся, Європо: Трамп(ізм) йде – Едвард Лукас
Переклад iPress – 08 серпня 2023, 12:36
Політика
"Барбі": стратегічний аналіз. Мій Дім Кенів для коня – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 08 серпня 2023, 09:12
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється