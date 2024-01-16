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Vodafone підписала угоду з Microsoft на $1,5 млрд у сфері штучного інтелекту

16 січня 2024, 13:15
Vodafone підписала угоду з Microsoft на $1,5 млрд у сфері штучного інтелекту
Фото: The Telegraph
Угода укладена на 10 років.

Vodafone домовилася про 10-річне партнерство з Microsoft із метою надання генеративного штучного інтелекту, цифрових, корпоративних і хмарних послуг більш ніж 300 млн підприємств і споживачів на європейському та африканському ринках.

Про це пише Reuters.

Британська компанія інвестує $1,5 млрд у клієнтоорієнтований ШІ, розроблений за допомогою технологій Microsoft Azure OpenAI та Copilot, і замінить фізичні центри обробки даних дешевшими та масштабованими хмарними сервісами Azure.

Microsoft у свою чергу стане інвестором у керовану платформу IoT (інтернет речей) Vodafone, коли вона буде виділена в окремий бізнес до квітня 2024 року, і допоможе масштабувати мобільну фінансову платформу Vodafone в Африці. Платформа мобільних грошей Vodafone M-PESA, яка працює в Кенії, Танзанії, Південній Африці та інших африканських країнах, має ту саму мету, що й Microsoft в регіоні, – підвищення цифрової грамотності.

Microsoft розгортає "цифрових двійників" для моделювання виробничих середовищ, щоб удосконалення процесів можна було тестувати у хмарі.

штучний інтелектвійна в Україніросія окупанти

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