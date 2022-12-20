Воєнна Україна стирає радянське та російське минуле з публічних просторів

В Україні прискорюється дерусифікація

Україна прискорює зусилля, щоб стерти сліди радянського та російського впливу зі своїх публічних просторів, зносячи пам’ятники та перейменовуючи сотні вулиць на честь своїх власних художників, поетів, солдатів, лідерів незалежності та інших — у тому числі героїв цьогорічної війни, передає АР.

Після вторгнення москви 24 лютого, в результаті якого загинуло та було поранено незліченну кількість мирних жителів і солдатів, а також було розгромлено будівлі та інфраструктуру, лідери України змінили кампанію, яка колись була зосереджена на демонтажі комуністичного минулого, на кампанію «дерусифікації».

Вулиць, які вшановували російського революційного лідера володимира леніна чи більшовицьку російську революцію, майже не залишилося; тепер ворогом є росія, а не тільки радянська спадщина.

Це почасти покарання за злочини, скоєні росією, і почасти утвердження національної ідентичності шляхом вшанування українських видатних діячів, які здебільшого залишалися поза увагою.