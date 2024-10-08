Воїни Українського легіону зможуть легально виїжджати за кордон – консул

Як зазначив консул, людина, що повертається на ротацію або у відпустку має право "без проблем перетинати кордон".

Громадяни України, які доєднаються до Українського легіону в Польщі, зможуть легально перетинати кордон, щоб виїхати у відпустку або на ротацію.

Про це сказав генеральний консул України в Любліні Олег Куць в інтерв’ю І.Pl.

Дипломат зазначив, що росіяни подають дезінформацію про те, що українських солдатів відправляють на фронт без належної підготовки та спорядження. Утім кожен, хто зацікавлений у приєднанні до Українського легіону, може звернутися до призовного пункту "без жодних зобов'язань", бо це добровольчий підрозділ.

За словами Куця, Український легіон пропонує грошову винагороду, і якщо людина вирішує підписати контракт, вона має пройти медичний огляд. Потім вона зі своїм підрозділом проходить підготовку під керівництвом міністерства оборони Польщі, її екіпірують і відправляють на фронт на час дії контракту.