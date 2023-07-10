Волейбольна збірна України зіграє на Челенджері. Що це за турнір?

Збірна України з волейболу стане ледь не найактивнішою командою у період літа-осені 2023 року. За цей проміжок часу вона виступить аж у чотирьох турнірах (в одному уже виступила, попереду ще три). Це твердження однаково підходить як чоловічій, так і жіночій команді. Але для спрощення далі ми говоритимемо виключно про чоловіків.

Першим турніром у цьому марафоні стала Євроліга. Українці дуже впевнено пройшли свою групу, не віддавши суперникам жодної партії, та вийшли у фінал (в півфіналі здолавши Хорватію 3:1), де програли Туреччині 2:3. Так, з одного боку виграти турнір не вдалося, але з іншого – головне завдання все ж було виконано. Команда потрапила на Челенджер. Саме про цей турнір ми й поговоримо у даному матеріалі.

Що це за турнір та який у нього формат?

Челенджер – це своєрідна кваліфікація, переможець якої отримує на наступний сезон путівку до волейбольної Ліги націй. Престижність і статусність Ліги націй важко переоцінити. Відзначимо лише, що там грають найсильніші збірні світу та розігруються величезні рейтингові пункти.

В Челенджері бере участь вісім команд, які змагаються за олімпійською системою – програв і вилетів. Таким чином, для перемоги і завоювання путівки у Лігу націй потрібно вигравати три гри поспіль без права на помилку. Звісно, на всі матчі будуть прийматись ставки. Якщо ви хочете ознайомитись з актуальним рейтингом українських букмекерських контор, рекомендуємо відвідати сайт betline.ua.

На турнірі виступатимуть:

Два представники Європи, а саме фіналісти Євроліги (Україна та Туреччина);

Представник Південної Америки (Домініканська республіка);

Представник Північної Америки (Мексика);

Представник Азії (ще не визначився);

Представник Африки (ще не визначився);

Найгірша команда поточного сезону Ліги націй (наразі це Болгарія, але турнір ще триває і стати останніми також можуть Німеччина, Іран, Китай, Канада та Куба);

Господар турніру (Катар).

Для створення турнірної сітки буде використано поточний світовий рейтинг, однак перший номер посіву точно відійде Катару як господарям. Збірна України ще остаточно не знає свій номер посіву (він залежить від імен інших учасників), але точно не опуститься нижче четвертого рядка.

Де та коли пройдуть змагання?

Як вище вже зазначалось, турнір прийме Катар. Оскільки змагання достатньо швидкоплинні, на них відведено досить короткий часовий проміжок – усього п’ять днів (з 26-го по 30-е липня). Остаточний календар буде затверджено уже після того, як стануть відомі імена всіх учасників.

Які шансі України на цьому турнірі?

Збірна України з волейболу протягом останніх років досягла дуже відчутного прогресу, вінцем якого став чвертьфінал минулорічного Чемпіонату світу. Станом на зараз наша команда займає 14 місце у світовому рейтингу (вище ми ніколи не були). Якщо спробувати спроектувати наш рівень на футбол, то поки Україна ще не фаворит усіх турнірів як «Ман Сіті» чи «Реал», але вже дуже міцний та потужний середняк (якому до статусу топу лишилось не так і багато) як «Бенфіка» чи «Аякс».

Поки не відомий кінцевий склад учасників, важно говорити про загальні турнірні перспективи. Україна точно увійде у шорт-лист претендентів на перемогу і точно матиме, як мінімум, двох дуже солідних конкурентів – Туреччину та того, хто вилетить з Ліги Націй.

Раніше Україна не грала на Челенджері. Турнір був заснований у 2018-у, а нашій збірній вдалось кваліфікуватись на нього у 2021-у, однак тоді змагання скасували через ковід.

На сьогодні в України є дуже сильний та головне зіграний кістяк, якому точно під силу поборотись за перемогу.

Що після Челенджеру?

Незалежно від результатів цього турніру збірна зіграє ще у двох. З кінця серпня по середину вересня пройде Чемпіонат Європи, а на початку жовтня – Олімпійська кваліфікація. На Євро збірна повинна виходити з групи і націлюватись на прохід хоча б однієї стадії плей-офф.

У Олімпійській кваліфікації буде розіграно дві путівки на Ігри у Парижі, однак сподіватись на них буде дуже й дуже важко. Станом на зараз в групу з Україною потраплять Бразилія, Італія, Іран, Куба, Чехія, Катар та Німеччина. Випередити когось з першої двійки буде надзвичайно складно.