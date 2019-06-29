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Волкер про пропозицію Росії звільнити моряків: Це була пастка

"Росія не пропонувала звільнити захоплених нею українських моряків"
Пропозиція Росії щодо передачі захоплених нею українських моряків Україні на умовах гарантії, що вони продовжать відбувати призначений російським судом термін в українській в'язниці є образливим.
Волкер про пропозицію Росії звільнити моряків: Це була пастка Фото: reuters.com

"Волкер сказав, що російська "пропозиція" Україні брати участь в кримінальному розслідуванні щодо моряків є образою правосуддя, оскільки не було ніяких підстав для їх затримання по-перше, так само як і образою ООН і суверенітету України", - зявив спецпредставник Держдепу США щодо України Курт Волкер, інформує "Українська правда".

"Росія не пропонувала звільнити захоплених нею українських моряків", - процитував Волкер назву статті на своїй сторінці в twitter.

"Це була пастка", - додав він.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський звернувся до глави Російської Федерації Володимира Путіна із закликом звільнити полонених українських моряків.

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29 06 2019 10:46
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