Волкер про пропозицію Росії звільнити моряків: Це була пастка

"Росія не пропонувала звільнити захоплених нею українських моряків"

Пропозиція Росії щодо передачі захоплених нею українських моряків Україні на умовах гарантії, що вони продовжать відбувати призначений російським судом термін в українській в'язниці є образливим.

"Волкер сказав, що російська "пропозиція" Україні брати участь в кримінальному розслідуванні щодо моряків є образою правосуддя, оскільки не було ніяких підстав для їх затримання по-перше, так само як і образою ООН і суверенітету України", - зявив спецпредставник Держдепу США щодо України Курт Волкер, інформує "Українська правда".

"Росія не пропонувала звільнити захоплених нею українських моряків", - процитував Волкер назву статті на своїй сторінці в twitter.

"Це була пастка", - додав він.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський звернувся до глави Російської Федерації Володимира Путіна із закликом звільнити полонених українських моряків.