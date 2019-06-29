ПОЛІТИКА НОВИНИПропозиція Росії щодо передачі захоплених нею українських моряків Україні на умовах гарантії, що вони продовжать відбувати призначений російським судом термін в українській в'язниці є образливим.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Волкер про пропозицію Росії звільнити моряків: Це була пастка
"Росія не пропонувала звільнити захоплених нею українських моряків"
Фото: reuters.com
"Волкер сказав, що російська "пропозиція" Україні брати участь в кримінальному розслідуванні щодо моряків є образою правосуддя, оскільки не було ніяких підстав для їх затримання по-перше, так само як і образою ООН і суверенітету України", - зявив спецпредставник Держдепу США щодо України Курт Волкер, інформує "Українська правда".
"Росія не пропонувала звільнити захоплених нею українських моряків", - процитував Волкер назву статті на своїй сторінці в twitter.
"Це була пастка", - додав він.
Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський звернувся до глави Російської Федерації Володимира Путіна із закликом звільнити полонених українських моряків.
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29 06 2019 10:46 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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