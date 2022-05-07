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Volkswagen ліквідує один із двох своїх заводів в Росії

З огляду на загальний високий рівень невизначеності та неможливість спрогнозувати потенційне відновлення виробництва у Нижньому Новгороді, Фольксваген Груп Рус прийняла рішення розпочати офіційну процедуру закриття свого власного офісу у Нижньому Новгороді 5 липня 2022 року
Volkswagen Group Rus припинить виробництво у Нижньому Новгороді в Росії та ліквідує виробництво, водночас другий завод групи надалі перебуватиме у простої.
Volkswagen ліквідує один із двох своїх заводів в Росії Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє autonews.ru з посиланням на пресслужбу компанії.
 
"З огляду на загальний високий рівень невизначеності та неможливість спрогнозувати потенційне відновлення виробництва у Нижньому Новгороді, Фольксваген Груп Рус прийняла рішення розпочати офіційну процедуру закриття свого власного офісу у Нижньому Новгороді 5 липня 2022 року", - сказали в прес-службі.
 
За даними джерел видання, 5 жовтня підприємство буде ліквідовано.
 
Основні потужності компанії зі збирання автомобілів і двигунів на Росії зосереджені в Калузі, проте частина моделей надходила на ринок із Нижнього Новгорода: там завод розташований на виробничому майданчику автозаводу Горького.
 
У компанії кажуть, що на початку червня більшість співробітників Volkswagen у Нижньому Новгороді прийняли пропозицію добровільно покинути компанію.  
 
Там додали, що йдеться не про виробничий персонал Групи "ГАЗ", на заводі якої працював Volkswagen, а лише про власних співробітників Volkswagen Group. Всього на підприємстві зараз працює близько 210 осіб. На заводі збирали Skoda Kodiaq, Karoq, Octavia та Volkswagen Taos. 
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05 07 2022 16:21
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