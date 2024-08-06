Volkswagen повертається на російський ринок через продаж автомобілів Jetta
На початку липня німецький концерн Volkswagen фактично повернувся на російський ринок, розпочавши продаж автомобілів під брендом Jetta.
Про це пишенімецьке видання Die Zeit.
У росії офіційно з’явився у продажу автомобіль Jetta – суббренд автомобілів Volkswagen і FAW, який був створений та виведений на ринок Китаю у 2019 році.
У автомобілі Jetta VS5 важко не впізнати Volkswagen Tiguan, а Jetta VA3 у всіх деталях нагадує Volkswagen Polo. Обидві вищевказані моделі Volkswagen збирали на заводі в російській Калузі до 2022 року, коли росія почала повномасштабне вторгнення в Україну.
Бренд Jetta – це перероблені аналоги оригінальних моделей, що спершу були створені для Китаю. Їх з німецьких комплектуючих виготовляє китайський концерн FAW.
Авто Jetta давно ввозилися до росії за програмою «паралельного імпорту»,проте кілька тижнів тому Jetta Motors повідомила російські ділові ЗМІ про офіційний запуск.
Повідомляється, що у Jetta запрацював офіційний сайт – Jetta Motors Russia, зареєстрований на компанію FAW Osteuropa GmbH (ТОВ «ФАВ-Східна Європа») – російську «дочку» китайської компанії China FAW Group Import & Export Co – це та сама група FAW, яка займається збиранням автомобілів спільно з Volkswagen у Китаї.
Саме FAW Osteuropa GmbH відповідає за постачання автомобілів в росію, повідомив представник компанії у відповідь на запит німецьких журналістів. І саме вона є офіційним імпортером Jetta в росію.
Тобто, фактично, автомобілі вивів на російський ринок китайський партнер Volkswagen (VW Group).
Водночас, у самому концерні Volkswagen сказали, що нічого не знають про бізнес у росії і що ані VW Group China, ні спільні підприємства не експортують автомобілі в країну-агресорку.
Втім, як пише видання, "видається не дуже правдоподібним", що це здійснюється без відома німецької сторони. Прикметно, що сайт Jetta припинив роботу після того, як кореспонденти Die Zeit надіслали запит до німецької компанії.