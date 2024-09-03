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CУСПІЛЬСТВО

Volkswagen вперше планує закрити заводи в Німеччині через економічні труднощі

03 вересня 2024, 13:21
Volkswagen вперше планує закрити заводи в Німеччині через економічні труднощі
Джерело: ukrautoprom
У компанії зауважили, що потенційні заходи із закриття потужностей також включають спробу припинити 30-річну угоду компанії з працівниками щодо збереження робочих місць.

Німецька автобудівна компанія Volkswagen вперше за 87 років своєї історії оголосила про намір закрити заводи у Німеччині та скоротити персонал, у керівництві зазначають – погіршилася економічна ситуація.

Про це повідомило агентство Bloomberg.

Як зазначили у заяві, Volkswagen AG розглядає безпрецедентне закриття заводів у Німеччині, встановлюючи протистояння з потужними профспілками, оскільки "найважливіша галузь країни бореться за своє майбутнє".

У компанії зауважили, що потенційні заходи із закриття потужностей також включають спробу припинити 30-річну угоду компанії з працівниками щодо збереження робочих місць.

Журналісти агентства підкреслили, що основна ціль Volkswagen – бренд легкових автомобілів, чиї прибутки стрімко скорочуються на тлі переходу на електромобілі та уповільнення споживчих витрат.

Гендиректор корпорації Олівер Блюме заявив, що Німеччина як місце ведення бізнесу все більше відстає з точки зору конкурентоспроможності. Він акцентував – економічна ситуація знову стала гіршою.

"Економічне середовище стало ще жорсткішим, і в Європу проникають нові гравці. Німеччина як місце для бізнесу ще більше відстає з точки зору конкурентоспроможності", – заявив він.

Журналісти додали, що наразі у компанії працюють 673 000 людей, а керівництво планує звільнити до 110 000 співробітників у найближчі роки.

volkswagenНімеччина

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