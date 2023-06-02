Воллес дав прогноз щодо звільнення Криму у 2023 році – WP

Він звернув увагу на те, що в росіян закінчується обладнання. Вони можуть відправляти на фронт десятки тисяч бійців, однак "начаклувати" танки і зброю – ні.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що ЗСУ можуть звільнити Крим вже 2023 року, адже в російських окупантів закінчується необхідне обладнання.

Про це Воллес розповів у інтерв'ю для The Washington Post.

У матеріалі із посиланням на інформацію зі "злитих" у Мережу документів США вказано – представники американської розвідки допускали, що в межах майбутнього контрнаступу Україна досягне скромних успіхів у звільненні територій.

"Хоча американські офіційні особи стверджують, що від того часу ситуація покращилася, вони також припускають, що навіть відвоювання невеликих територій може вплинути на військові плани росії", – вказано у статті.

Водночас очільник британського Міноборони має оптимістичніші погляди на сьогоднішні дії українських військ на полі бою. Воллес вважає реальною можливість того, що Сили оборони України успішно деокупують Крим вже 2023 року, адже в російських військ закінчується необхідне обладнання.

"Ми бачили на полі бою, що якщо вдарити по російських військах не в тому місці, вони фактично розваляться. Ви можете посилати молодих людей на смерть десятками тисяч, що вони й роблять росіяни, але ви не можете начаклувати танки й системи озброєнь, які їм потрібні", – розповів міністр оборони Британії.