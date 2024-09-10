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Володимир Зеленський хоче завершити війну цієї осені – ЗМІ

10 вересня 2024, 12:11
Володимир Зеленський хоче завершити війну цієї осені – ЗМІ
president.gov.ua
Досягнення миру український лідер хоче на прийнятних для Києва умовах.

Президент України працює над планом, який передбачає завершення війни цієї осені через міжнародний тиск на росію. 

Про це пише іспанське інформагентство EFE

Усвідомлюючи відсутність хороших перспектив на фронті та зіштовхнувшись із ризиком відмови від військової допомоги з боку деяких ключових союзників, президент України Володимир Зеленський працює над односторонньою дорожньою картою, яка має на меті завершити війну вже сьогодні, і покладається на все міжнародний тиск на росію з метою досягнення миру на прийнятних для Києва умовах.

Зеленський наголошує, що основна мета плану це змусити росію припинити агресію. 

За допомогою маленьких шматків інформації, які журналісти та аналітики намагаються зібрати воєдино, ніби вони були пазлом, український президент надає деталі порядку денного, який наразі має найтвердіший елемент у так званому "плані перемоги", який Зеленський почав ділитися зі своїм ключовим партнером.

"Я побудував цей план на передумові, що він може стати реальністю завдяки нашим партнерам, а не завдяки волі чи відсутності волі російської федерації", - заявив Зеленський в інтерв’ю минулого тижня, за кілька днів до того, як він заявив, що війна може закінчитися цієї осені, якщо союзники України чинять достатній тиск на кремль, запропонувавши додаткову військову підтримку Києву.

В той же час, операція в Курській області розглядається як ключовий фактор успіху.

Як стало відомо під час його виступу перед нацією цієї неділі, Зеленський розкрив деякі деталі "плану перемоги" делегації конгресменів США, з якою він зустрівся цими вихідними на економічному форумі, в якому він брав участь в Італії.

Про цей план Володимир Зеленський вперше заговорив 27 серпня, коли пояснив, що планує представити цей документ ще президенту США Джо Байдену, а також кандидатам від Республіканської та Демократичної партії на його заміну. Дональд Трамп і Камала Гарріс на виборах у листопаді.

Разом з тим, Україна також готується до другого Саміту миру, сподіваючись на більшу підтримку світу. 

 
війна в УкраїніВолодимир Зеленськийплан перемоги

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