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Володимир Зеленський очікує від Верховної Ради ухвалення євроінтеграційних законів

Зеленський зауважив, що " ми змінюємо Україну для себе, а не для когось. Ми втілюємо реформи не через чиїсь вимоги, а через власні переконання"
Після рішення ЄС про надання Україні статусу кандидата президент очікує від Ради ухвалення законів щодо євроінтеграції.
Володимир Зеленський очікує від Верховної Ради ухвалення євроінтеграційних законів Фото: з вільних джерел

"Попри війну ми продовжуємо втілювати законодавство, норми та правила ЄС у всіх сферах життя. Уряд розробить відповідну дорожню карту. Наступні кроки відомі - ми маємо рекомендації Єврокомісії. Від Верховної Ради очікуємо схвалення в пріоритетному порядку євроінтеграційних законів. Від усіх вас - високої громадянської свідомості, відданості нашим цінностям і усвідомлення того, що ніхто не збудує нам європейську Україну, окрім нас", - сказав він у відеозверненні у п'ятницю вранці, повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зеленський зауважив, що "демократія та народовладдя існували тут понад тисячу років тому. За часів Київської Русі, коли народ долучався до вирішення важливих питань. Права людини, життя людини були цінністю ще тисячу років тому. Київська Русь - чи не єдина середньовічна держава, де не існувала смертна кара".

"Сьогодні Україна воює за свою свободу. І ця війна розпочалася саме тоді, коли Україна заявила про право на свою свободу. На свій вибір свого майбутнього. Ми бачили його саме в Європейському Союзі. Як би дехто не переконував, що ми нікому там не потрібні і щасливе завтра для України можливе у зовсім іншому союзі під назвою Митний. І як би не дивувалися, що українці відають перевагу волі, а не дешевому газу. Ми обрали шлях. Шлях, який визначив наш народ, а не чиясь влада", - заявив президент.
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24 06 2022 10:20
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