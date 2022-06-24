Володимир Зеленський очікує від Верховної Ради ухвалення євроінтеграційних законів
"Попри війну ми продовжуємо втілювати законодавство, норми та правила ЄС у всіх сферах життя. Уряд розробить відповідну дорожню карту. Наступні кроки відомі - ми маємо рекомендації Єврокомісії. Від Верховної Ради очікуємо схвалення в пріоритетному порядку євроінтеграційних законів. Від усіх вас - високої громадянської свідомості, відданості нашим цінностям і усвідомлення того, що ніхто не збудує нам європейську Україну, окрім нас", - сказав він у відеозверненні у п'ятницю вранці, повідомляє пресслужба Офісу президента.
Зеленський зауважив, що "демократія та народовладдя існували тут понад тисячу років тому. За часів Київської Русі, коли народ долучався до вирішення важливих питань. Права людини, життя людини були цінністю ще тисячу років тому. Київська Русь - чи не єдина середньовічна держава, де не існувала смертна кара".
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