Володимир Зеленський проголосував у другому турі на виборчій дільниці в Києві

Це він зробив на дільниці у Коледжі морського і річкового флоту

Шоумен і кандидат у президенти Володимир Зеленський проголосував у другому турі виборів президента України і запевнив, що відчуває, що все буде добре.

Зеленський заявив, що у нього чудовий настрій і відчуття, що все буде добре. "Зробимо всіх разом", - сказав він, повідомляє "Українська правда".

"Гарний був ранок. Діти, яєшня, кава і для настрою дружина мені ще включила Емінема", - розповів він журналістам на дільниці.

Також зеленський запросив журналістів на брифінг, який пообіцяв дати після закінчення голосування.

За його словами, яким би не був вибір, це вибір українців.

Він додав, що збирається поїхати до штабу та заспокоїти свою команду, бо всі нервують.

Нагадаємо, що в першому турі Зеленського підтримали 5,71 млн осіб, його суперника Петра Порошенка - 3,01 млн осіб.