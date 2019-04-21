ПОЛІТИКА НОВИНИШоумен і кандидат у президенти Володимир Зеленський проголосував у другому турі виборів президента України і запевнив, що відчуває, що все буде добре.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Володимир Зеленський проголосував у другому турі на виборчій дільниці в Києві
Це він зробив на дільниці у Коледжі морського і річкового флоту
Фото: EPA/UPG
Зеленський заявив, що у нього чудовий настрій і відчуття, що все буде добре. "Зробимо всіх разом", - сказав він, повідомляє "Українська правда".
"Гарний був ранок. Діти, яєшня, кава і для настрою дружина мені ще включила Емінема", - розповів він журналістам на дільниці.
Також зеленський запросив журналістів на брифінг, який пообіцяв дати після закінчення голосування.
За його словами, яким би не був вибір, це вибір українців.
Він додав, що збирається поїхати до штабу та заспокоїти свою команду, бо всі нервують.
Нагадаємо, що в першому турі Зеленського підтримали 5,71 млн осіб, його суперника Петра Порошенка - 3,01 млн осіб.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
21 04 2019 11:28 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Дебати на Олімпійському: НАЖИВО
- ВІДЕО Порошенко проводить мітинг на Майдані. До акції долучився Парубій, - НАЖИВО
- ВІДЕО Племінника Ківалова рекомендували до Верховного суду. Попри розслідування ДБР