Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Еммануелем Макроном

Обговорили підготовку українських пілотів та формати гарантій безпеки.

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із французьким лідером Емманюелем Макроном.

Про це глава держави повідомив у Twitter.

"Провів ґрунтовну телефонну розмову з Президентом Франції Емманюелем Макроном. Подякував за можливість взяти участь у саміті Європейської політичної спільноти та за підтримку в РБ ООН. Розповів про актуальну ситуацію на Херсонщині, екологічні та гуманітарні наслідки російського теракту. Передав нагальні потреби України для ліквідації катастрофи. Обговорили можливість задіяння міжнародних механізмів для розслідування її причин.

Також розповів про домовленість із МАГАТЕ й Рафаелем Гроссі щодо посилення контролю на ЗАЕС. Домовилися про продовження оборонної співпраці, зокрема щодо захисту нашого неба. Очікуємо на якнайшвидший початок підготовки українських пілотів. Також обговорили формати гарантій безпеки для України, очікування від Вільнюського саміту НАТО та підготовку до Глобального саміту миру", - йдеться в повідомленні.