Володимир Зеленський прибув до Болгарії
Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Болгарії.
Про це повідомляє сам глава держави.
Він планує зустрітися з премʼєр-міністром та президентом Болгарії , урядовцями та журналістами. Також обговорять оборонну підтримку, євроатлантичну інтеграцію України, саміт НАТО, гарантії безпеки та реалізацію Формули миру.
"Софія. Болгарія. Проведу ґрунтовні переговори з Премʼєр-міністром Ніколаєм Денковим, зустрінуся з Президентом Руменом Радевим, урядовцями, парламентарями, політиками, журналістами. Оборонна підтримка, євроатлантична інтеграція України, саміт НАТО, гарантії безпеки та реалізація Формули миру", — зазначив Зеленський у Telegram.
Нагадаємо, що у столиці Болгарії Софії посилили заходи безпеки через очікуваний приїзд президента України Володимира Зеленського.