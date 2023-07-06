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Володимир Зеленський прибув до Болгарії

06 липня 2023, 12:35
Володимир Зеленський прибув до Болгарії
Володимир Зеленський
Він планує зустрітися з премʼєр-міністром та президентом Болгарії , урядовцями та журналістами.

Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Болгарії.

Про це повідомляє сам глава держави.

Він планує зустрітися з премʼєр-міністром та президентом Болгарії , урядовцями та журналістами. Також обговорять оборонну підтримку, євроатлантичну інтеграцію України, саміт НАТО, гарантії безпеки та реалізацію Формули миру.

"Софія. Болгарія. Проведу ґрунтовні переговори з Премʼєр-міністром Ніколаєм Денковим, зустрінуся з Президентом Руменом Радевим, урядовцями, парламентарями, політиками, журналістами. Оборонна підтримка, євроатлантична інтеграція України, саміт НАТО, гарантії безпеки та реалізація Формули миру", — зазначив Зеленський у Telegram.

Нагадаємо, що у столиці Болгарії Софії посилили заходи безпеки через очікуваний приїзд президента України Володимира Зеленського.

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