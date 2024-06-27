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ПОЛІТИКА

Володимир Зеленський прибув з візитом до Брюсселя

27 червня 2024, 14:26
Володимир Зеленський прибув з візитом до Брюсселя
Джерело president.gov.ua
Підпише ще три двосторонні безпекові угоди.

Сьогодні, 27 червня, президент Володимир Зеленський прибув з візитом до Брюсселя. Підпише ще три двосторонні безпекові угоди. 

Про це повідомив президент у Telegram-каналі.

Як нагадав президент, на днях Україна офіційно розпочала переговори щодо членства в Європейському союзу (ЄС). Сьогодні ж, під час візиту до Брюсселя, він візьме участь у засіданні Європейської ради та подякує лідерам країн-членів блоку за підтримку країни на її шляху до інтеграції. 

Зокрема під час візиту Зеленський: 

  • зустрінеться з лідерами ЄС й держав-членів та проведе двосторонні перемовини; 
  • підпише три безпекові угоди, одна з яких із ЄС; 

"Вона (безпекова угода з ЄС, - ред.) вперше закріпить зобов’язання всіх 27 держав-членів надавати Україні широку підтримку попри будь-які інституційні зміни всередині", - додав він. 

Президент зустрінеться також там із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Відповідний анонс опублікували на сайті НАТО.

"У четвер, 27 червня 2024 року, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прийме президента України Володимира Зеленського у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі", – йдеться у повідомленні.

Вказано, що ЗМІ не запрошуватимуть на цю зустріч.

Володимир ЗеленськийБрюсельбезпекова угода

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