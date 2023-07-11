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Володимир Зеленський розкритикував НАТО за невизначеність щодо України

11 липня 2023, 13:45
Володимир Зеленський розкритикував НАТО за невизначеність щодо України
Володимир Зеленський
Володимир Зеленський заявив, що на саміті НАТО у Вільнюсі обговорюються формулювання без України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна цінує наших союзників та нашу спільну безпеку. Україна отримала сигнали від НАТО про те, що обговорюються формулювання щодо безпеки нашої держави, проте, це формулювання тільки щодо запрошення, а не щодо членства України.   

Про це глава держави написав у Telegram.

"І ми завжди цінуємо відкриту розмову. Україна буде представлена у Вільнюсі, на саміті НАТО. Бо це – повага. Але Україна теж заслуговує на повагу. Зараз, на шляху до Вільнюса, ми отримали сигнали про те, що обговорюються формулювання без України. І я хочу підкреслити: це формулювання тільки щодо запрошення, а не щодо членства України. Безпрецедентно й абсурдно – коли немає жодних часових рамок і для запрошення  і для членства України; і коли натомість додається якесь дивне формулювання про "умови" і навіть для запрошення України. Це схоже на те, що немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом Альянсу. А значить, залишається можливість торгуватися членством України в НАТО – у переговорах із росією. А для росії це означає мотивацію й надалі продовжувати свій терор. Невизначеність – це слабкість. І я відверто обговорю це на саміті", - наголосив президент.

саміт НАТОЗеленський.росія окупантивійна в Україні

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