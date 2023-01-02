Володимир Зеленський утворив міську військову адміністрацію в Олешках
Президент Володимир Зеленський утворив Олешківську міську військову адміністрацію Херсонського району Херсонської області. Очолить її Тетяна Гасаненко.
Відповідний указ №3/2023 опублікований на сайті глави держави.
"Утворити Олешківську міську військову адміністрацію Херсонського району Херсонської області", - ідеться в документі.
Президент також доручив Генеральному штабу Збройних Сил України, Херсонській обласній державній адміністрації здійснити відповідно до закону "Про правовий режим воєнного стану" заходи, пов'язані з утворенням цієї військової адміністрації.
Начальником Олешківської МВА глава держави призначив Тетяну Гасаненко відповідним розпорядженням.