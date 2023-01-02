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ПОЛІТИКА

Володимир Зеленський утворив міську військову адміністрацію в Олешках

02 січня 2023, 19:22
Володимир Зеленський утворив міську військову адміністрацію в Олешках
Фото: president.gov.ua
Президент Володимир Зеленський утворив Олешківську міську військову адміністрацію Херсонського району Херсонської області. Очолить її Тетяна Гасаненко

Президент Володимир Зеленський утворив Олешківську міську військову адміністрацію Херсонського району Херсонської області. Очолить її Тетяна Гасаненко.

Відповідний указ №3/2023 опублікований на сайті глави держави.

"Утворити Олешківську міську військову адміністрацію Херсонського району Херсонської області", - ідеться в документі.

Президент також доручив Генеральному штабу Збройних Сил України, Херсонській обласній державній адміністрації здійснити відповідно до закону "Про правовий режим воєнного стану" заходи, пов'язані з утворенням цієї військової адміністрації.

Начальником Олешківської МВА глава держави призначив Тетяну Гасаненко відповідним розпорядженням.


війнаУкраїнавійськова адміністрація

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