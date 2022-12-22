Володимир Зеленський виступив перед Конгресом США

Основні моменти з виступу президента України:

В ході російсько-української війни вирішується не лише доля і майбутнє України, а й доля усього цивілізованого світу. "Це битва не тільки за життя, свободу і безпеку людей – українців чи будь-якого іншого народу, який Росія прагне підкорити. Це битва за те, в якому світі житимуть наші діти і онуки та їхні діти і онуки. Це битва за те, хто переможе в умах наступних поколінь вільного світу", - сказав президент.

Для того, щоб переломити хід бойових дій на свою користь, а не лише оборонятись, Україні критично необхідна американська зброя, зокрема гармати, снаряди, РСЗО, бронетехніка та авіація. "Ми потребуємо більше ваших "Патріотів", щоб можна було зупинити російський терор проти наших міст і щоб українські патріоти могли на повну силу працювати заради нашої перемоги", - сказав Зеленський.

росія знайшла собі союзника у терористичних діях проти України - Іран, котрий постачає їй сотні дронів-камікадзе. Тож в інтересах США зупинити ці країни, поки вони не завдали удару по союзниках американців.

"Україна ніколи не просила і не просить, щоб американські солдати воювали на нашій землі замість нас. Але керувати сучасними американськими танками і літаками – можуть українські солдати", - підкреслив Зеленський.

Президент США Джо Байден під час переговорів підтримав ініціативу Зеленського щодо проведення міжнародного саміту миру вже цієї зими. Фундаментом саміту має стати запропонована Зеленським "Формула миру", що складається з десяти пунктів.

Попри всі атаки з боку росії, український народ і далі вести свою боротьбу до перемоги. "Якщо будуть російські ракети – ми зробимо все, що можемо, щоб захиститись. Якщо будуть іранські дрони, і нашим людям доведеться йти у бомбосховище у вечер перед Різдвом – українці і там сядуть за святковий стіл і підтримають одне одного", - сказав Зеленський.

Президент України подарував членам Конгресу прапор України, який йому днями передали захисники Бахмуту. Від голови демократичної більшості у Палаті представників Ненсі Пелосі Зеленський отримав прапор США, котрий в той день майорів над будівлею Конгресу. Загалом виступ Зеленського в Конгресі США тривав більше двадцяти хвилин.

Звернення Зеленського до Конгресу завершило програму його візиту до США, в рамках якої він зустрівся з президентом Джо Байденом та членами його адміністрації.

Виступ президента України почався о 02:30 22 грудня за київським часом.