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Волонтери повідомили про загибель трьох українських пілотів

26 серпня 2023, 17:25
Волонтери повідомили про загибель трьох українських пілотів
Фото: facebook.com
Серед загиблих виявився відомий пілот з позивним "Джус".

Під час навчального польоту на Житомирщині розбилися три українські льотчики. Всі вони загинули.

Про це повідомляє "Українська правда" із посиланням на волонтерів.
Серед загиблих виявився відомий пілот з позивним "Джус".

"Ти опікувався молодими, щохвилини думав, що і як в роботі можна покращити, як допомогти іншим. Ти мріяв про F-16 і дочекався новин про їхню передачу. Ти кохав свою пташку і буквально жив небом. Наше знайомство не було довгим, проте я вдячний тобі за важливі життєві уроки та драйв, який обов'язково залишиться в Повітряних Силах та стане рушієм важливих змін вже для нового покоління пілотів", - написав знайомий "Джуса" Павло Поцелуєв.

За даними джерел УП, у Житомирському районі зіткнулися навчальні літаки Л-39. За подальшими коментарями видання звернулося до пресслужби командування Повітряних сил ЗСУ. Там зазначили, що офіційний коментар буде пізніше з огляду на певні обставини та розпочате слідство. Також там повідомили, що ДБР почало відповідне розслідування.
 

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