Волонтери повідомили про загибель трьох українських пілотів
Під час навчального польоту на Житомирщині розбилися три українські льотчики. Всі вони загинули.
Про це повідомляє "Українська правда" із посиланням на волонтерів.
Серед загиблих виявився відомий пілот з позивним "Джус".
"Ти опікувався молодими, щохвилини думав, що і як в роботі можна покращити, як допомогти іншим. Ти мріяв про F-16 і дочекався новин про їхню передачу. Ти кохав свою пташку і буквально жив небом. Наше знайомство не було довгим, проте я вдячний тобі за важливі життєві уроки та драйв, який обов'язково залишиться в Повітряних Силах та стане рушієм важливих змін вже для нового покоління пілотів", - написав знайомий "Джуса" Павло Поцелуєв.
За даними джерел УП, у Житомирському районі зіткнулися навчальні літаки Л-39. За подальшими коментарями видання звернулося до пресслужби командування Повітряних сил ЗСУ. Там зазначили, що офіційний коментар буде пізніше з огляду на певні обставини та розпочате слідство. Також там повідомили, що ДБР почало відповідне розслідування.