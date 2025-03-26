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Волтц попросив Маска допомогти розслідувати скандал з військовим чатом

26 березня 2025, 10:31
Волтц попросив Маска допомогти розслідувати скандал з військовим чатом
скріншот
Радник не розуміє, як номер журналіста опинився у списку його контактів.
Радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Майк Волтц узяв на себе повну відповідальність за інцидент з додаванням у секретний військовий чат редактора видання Atlantic.
 
Про це пише The Guardian.
 
Посадовець пояснив, що помилка сталася через те, що журналіст Джеффрі Ґолдберг виявився у списку контактів під ім'ям іншої особи, яку Волтц хотів додати до обговорення ударів по єменським хуситам.
 
Радник не розуміє, як саме номер медійника потрапив до його телефону, адже ніколи йому не писав та взагалі з ним не спілкувався. Але Волтц прагне не звинувачувати нікого зі своїх помічників, навіть якщо помилка сталася саме з їхньої провини.
 
Розслідувати загадку з потраплянням стороннього номера до списку контактів допоможе Ілон Маск. Волтц стверджує, що вже мав розмову з мільярдером і домовився, що "найвидатніші спеціалісти у технічній галузі" з'ясують, що сталося.
СШАвійна в Україніросія окупанти

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