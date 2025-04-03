Волц створив десятки чатів з конфіденційною інформацією – Politico

Месенджер Signal офіційно дозволений на урядових пристроях і використовувався як в адміністрації Байдена, так і Трампа.

Команда Майка Волца створила понад 20 групових чатів у Signal для кризових ситуацій по всьому світу, що свідчить про широке використання цього додатка адміністрацією Трампа для координації питань національної безпеки/

За даними чотирьох осіб, які були додані до цих чатів, їх використовували для обговорення питань, зокрема щодо України, Китаю, Гази, Африки та Європи. Двоє з них заявили, що особисто брали участь у щонайменше 20 таких групах або мають інформацію про їх існування. Усі чотири особи підтвердили, що в чатах обговорювали конфіденційну інформацію.

"Було звичайним явищем проводити чати на будь-яку тему національної безпеки", - зазначив один із учасників, додавши, що в обговореннях брали участь навіть члени Кабінету міністрів і високопосадовці.