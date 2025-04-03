Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Волц створив десятки чатів з конфіденційною інформацією – Politico

03 квітня 2025, 11:53
Волц створив десятки чатів з конфіденційною інформацією – Politico
Фото: gettyimages.com
Месенджер Signal офіційно дозволений на урядових пристроях і використовувався як в адміністрації Байдена, так і Трампа.
Команда Майка Волца створила понад 20 групових чатів у Signal для кризових ситуацій по всьому світу, що свідчить про широке використання цього додатка адміністрацією Трампа для координації питань національної безпеки/
 
Про це пише Politico.
 
За даними чотирьох осіб, які були додані до цих чатів, їх використовували для обговорення питань, зокрема щодо України, Китаю, Гази, Африки та Європи. Двоє з них заявили, що особисто брали участь у щонайменше 20 таких групах або мають інформацію про їх існування. Усі чотири особи підтвердили, що в чатах обговорювали конфіденційну інформацію.
 
"Було звичайним явищем проводити чати на будь-яку тему національної безпеки", - зазначив один із учасників, додавши, що в обговореннях брали участь навіть члени Кабінету міністрів і високопосадовці.
 
Експерти попереджають, що така практика може порушувати норми щодо захисту національної безпеки та закони про збереження урядових документів. Якщо повідомлення автоматично видаляються, це ускладнює контроль і збереження офіційної інформації.
 
Речник Ради нацбезпеки (NSC) Брайан Хьюз заявив, що Signal дозволений на урядових пристроях і використовується як в адміністрації Байдена, так і Трампа.
 
"Це один із схвалених методів спілкування, але не основний", - зазначив він, наголосивши на обов’язковості збереження повідомлень.
 
Він також спростував твердження про передачу секретних даних:
 
"Будь-які заяви про використання секретної інформації на 100 відсотків не відповідають дійсності".

 

СШАвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Щорічна оцінка загроз США. Аналіз пов'язаного з росією контенту – Бенджамін Кук
Політика
Щорічна оцінка загроз США. Аналіз пов'язаного з росією контенту – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 03 квітня 2025, 12:17
Трамп – найближчому оточенню: Маск скоро піде. Але, скоріше, тільки посунеться – Politico
Політика
Трамп – найближчому оточенню: Маск скоро піде. Але, скоріше, тільки посунеться – Politico
Переклад iPress – 03 квітня 2025, 06:32
Чому за Signalgate мають понести покарання. Використання адміністрацією Трампа Signal наражає на небезпеку військовослужбовців США – Марк Гертлінг
Політика
Чому за Signalgate мають понести покарання. Використання адміністрацією Трампа Signal наражає на небезпеку військовослужбовців США – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 02 квітня 2025, 16:23
Природний кордон України на сході має проходити по Дону. Огляд фронтів – Ендрю Таннер
Cуспільство
Природний кордон України на сході має проходити по Дону. Огляд фронтів – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 02 квітня 2025, 12:48
Подорослішати: виклик для Європи. Дивна суміш – величезні амбіції та маленькі кроки – Едвард Лукас
Політика
Подорослішати: виклик для Європи. Дивна суміш – величезні амбіції та маленькі кроки – Едвард Лукас
Переклад iPress – 02 квітня 2025, 08:24
Три корпуси на Волноваху. Уявний літній контрнаступ України – Ендрю Таннер
Політика
Три корпуси на Волноваху. Уявний літній контрнаступ України – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 01 квітня 2025, 16:48
Там, де ми бачимо безлад, Китай бачить можливості. Як Пекін намагається використати трансатлантичну кризу – Челс Міхта
Політика
Там, де ми бачимо безлад, Китай бачить можливості. Як Пекін намагається використати трансатлантичну кризу – Челс Міхта
Переклад iPress – 01 квітня 2025, 12:26
Наразі російський наступ на фронтах вичерпав себе. Україна створила
Cуспільство
Наразі російський наступ на фронтах вичерпав себе. Україна створила "Пекло" – Дональд Гілл
Переклад iPress – 01 квітня 2025, 06:30
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється