Волц: Україна може втратити території в обмін на гарантії безпеки

Радник розкритикував стратегію адміністрації Джо Байдена.

Радник президента США з нацбезпеки Майкл Волц сказав, що в рамках угоди про завершення війни Україна може втратити території в обмін на "майбутні гарантії безпеки, майбутній статус України".

Про це Волц заявив в ефірі телеканалу ABC News.

На запитання ведучої про можливі контури угоди щодо завершення війни і чи буде вона передбачати втрату Україною територій, "в значній мірі заселених вихідцями з росії" - радник відповів, що мова йде про елементи майбутньої угоди, які обговорювались і в 2022 році, і навіть раніше.

"Йтиметься про свого роду "територію в обмін на майбутні гарантії безпеки, майбутній статус України", - заявив Волц.

Радник з нацбезпеки не уточнив, якими саме можуть бути ці "гарантії безпеки", проте нагадав про позицію адміністрації Трампа, згідно з якою вступ України в НАТО є "дуже малоймовірним".

На додаткове запитання чи означає це, що москва отримає території на сході України і Крим, хоча саме вона і здійснила вторгнення в Україну, він відповів:

"Ми повинні запитати себе, чи відповідає це нашим національним інтересам, чи реалістично це. Ми говорили про це і з європейцями, і з українцями. Чи збираємося ми вигнати кожного росіянина з кожного сантиметра української землі, включно з Кримом?"

Пізніше Волц розкритикував стратегію попередньої адміністрації Джо Байдена, що призводила до "нескінченних бойових дій" і збільшувала ризик "Третьої світової війни".

"Тому ми можемо говорити про те, що є правильним і неправильним, але ми також повинні говорити про реальну ситуацію на місцях. І це те, що ми робимо завдяки дипломатії, човниковій дипломатії, шляхом непрямих переговорів", – зазначив радник.