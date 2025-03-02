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Волц відповів, чи хоче Трамп зміни президента України – CNN

02 березня 2025, 19:49
Волц відповів, чи хоче Трамп зміни президента України – CNN
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Так, під час інтерв'ю телеведуча запитала Волца про те, чи хоче президент США Дональд Трамп відставки Зеленського, на що він відповів так.
Радник президента США з нацбезпеки Майк Волц заявив, що для завершення війни в Україні необхідний лідер, який зможе укладати угоди зі Штатами і з росіянами. У разі, якщо мотиви українського лідера Володимира Зеленського розходяться з цим, тоді виникає проблема.
 
Про це він сказав в ефірі CNN.
 
Так, під час інтерв'ю телеведуча запитала Волца про те, чи хоче президент США Дональд Трамп відставки Зеленського, на що він відповів так.
 
"Нам потрібен лідер, який зможе розібратися з нами, врешті-решт розібратися з росіянами і закінчити цю війну. І якщо стане очевидним, що особисті або політичні мотиви президента Зеленського розходяться з тим, щоб припинити бойові дії в його країні, то я думаю, що ми маємо справжню проблему", - сказав радник із нацбезпеки.
 
Волц підкреслив, що терпіння американського народу продовжувати надавати мільярди доларів "без кінця і краю" - не безмежне. Зокрема, американська країна дала це зрозуміти Зеленському "наприкінці цієї зустрічі" (йдеться про зустріч у Вашингтоні, на якій виникла суперечка з Трампом).
 
Він додав, що війна в Україні має закінчитися, але для цього потрібні будуть поступки і необхідно, щоб усі сторони сіли за стіл переговорів.
 
"Я хочу сказати, що ця війна має закінчитися. А для цього потрібні територіальні поступки. Це потребуватиме поступок з боку росії щодо гарантій безпеки. Для цього потрібно, щоб усі сторони сіли за стіл переговорів, і ми дуже наполегливо працюємо над тим, щоб просунути ці переговори вперед. У нас була зустріч із росіянами в Ер-Ріяді. Ми працюємо над тим, щоб досягти домовленостей", - заявив Волц.
 
Він також підкреслив, що тільки Трамп може об'єднати всі сторони.

 

СШАвійна в Україніросія окупанти

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