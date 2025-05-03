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Волцу пропонували посаду посла США у Саудівській Аравії

03 травня 2025, 18:25
Волцу пропонували посаду посла США у Саудівській Аравії
скріншот
За даними CBS News, після роздумів Волц обрав посаду постійного представника США в ООН.
Глава апарату Білого дому Сьюзі Вайлс пропонувала Майку Волцу, зокрема, посаду посла США у Саудівській Аравії після його відставки з посади радника президента з питань нацбезпеки.
 
Про це повідомляє CBS News із посиланням на джерела.
 
За їхніми даними, Вайлс пропонувала Волцу посаду посла США у низці країн, зокрема - в Саудівській Аравії, після його відставки. Після роздумів Волц обрав посаду постійного представника США в ООН.
 
1 травня президент США Дональд Трамп звільнив радника з питань з нацбезпеки Майкла Волца. Повідомлялося, що він може стати послом США при ООН.
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