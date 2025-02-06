Волинська трагедія має перестати бути приводом для гніву між двома народами – Дуда

Також президент Польщі заявив, що не ставив Україні ультиматум у питанні подій на Волині.

Президент Польщі Анджей Дуда пообіцяв робити кроки, щоб тема Волинської трагедії перестала бути приводом для гніву між двома народами.

“Ми будемо робити кроки, щоб ця тема перестала бути приводом для гніву між нашими народами, для цієї глибоко пораненої пам'яті, або, як дехто каже, для ненависті”, – сказав Дуда.

Також він заявив, що не висував ультиматуму Україні у зв'язку з питанням ексгумації жертв подій на Волині.

За словами Дуди, він не з тих людей, які відмовляються допомагати сусідові, у якого «палає дім», навіть якщо цей сусід зробив йому багато зла в минулому.