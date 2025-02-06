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Волинська трагедія має перестати бути приводом для гніву між двома народами – Дуда

06 лютого 2025, 14:33
Волинська трагедія має перестати бути приводом для гніву між двома народами – Дуда
Також президент Польщі заявив, що не ставив Україні ультиматум у питанні подій на Волині.
Президент Польщі Анджей Дуда пообіцяв робити кроки, щоб тема Волинської трагедії перестала бути приводом для гніву між двома народами.
 
Про це повідомляє PAP. 
 
Ми будемо робити кроки, щоб ця тема перестала бути приводом для гніву між нашими народами, для цієї глибоко пораненої пам'яті, або, як дехто каже, для ненависті”, – сказав Дуда.
 
Також він заявив, що не висував ультиматуму Україні у зв'язку з питанням ексгумації жертв подій на Волині.
 
За словами Дуди, він не з тих людей, які відмовляються допомагати сусідові, у якого «палає дім», навіть якщо цей сусід зробив йому багато зла в минулому.
 
Президент Польщі зауважив, що "українці вірять, що вони захищають Європу, вони глибоко в цьому переконані та не думають, що вони нам щось винні за те, що ми їм допомогли".
 
Дуда зазначив, що напередодні вторгнення росії в Україну він говорив з президентом Володимиром Зеленським про "обізнаність" щодо подій на Волині. Польський президент також підкреслив, що ця зустріч відрізняється від переговорів про ексгумацію з колишнім президентом України Петром Порошенком, які "не дали жодних результатів".

 

Анджей ДудаВолинська трагедіявійна в Україні

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