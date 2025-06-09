"Вони навіть Україну не можуть перемогти" – Орбан про росію

Проте він і далі гне лінію про те, що Україна не готова до вступу у НАТО чи ЄС.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що війна в Україні не переросте у глобальний конфлікт, адже москва, на його думку, занадто слабка.

Про це Орбан сказав в в інтерв’ю французькому телеканалу LCI, яку цитує Telex.

"росіяни занадто слабкі для цього. Вони навіть не можуть перемогти Україну, тому вони не можуть по-справжньому атакувати НАТО", - сказав Орбан, говорячи про те, що не боїться поширення конфлікту на світову арену.

"Вони навіть Україну не можуть перемогти, не те що НАТО", - додав він.

Угорський прем'єр зазначив, що спочатку має бути режим тиші, а вже потім - мирна угода, але не між Україною і росією, а між США та росією.

За його словами, Україна не готова до вступу в НАТО чи ЄС, адже"це не відповідає інтересам Євросоюзу, зокрема - Угорщини".

Глава угорського уряду сказав, що Європа має бути сильною, бо "росіяни розуміють лише мову сили", але він додав, що із російським диктатором Володимиром путіним "потрібно домовлятись", і заявив, що "з радістю" прийме його в Будапешті.

"Якщо путін захоче приїхати до Угорщини - ми його щиро приймемо", - підсумував Орбан.

Також Орбан вважає, що Трамп - не месія, але з ним можна буде домовитися, хоча це буде складно.