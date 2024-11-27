ВООЗ може втратити чверть свого бюджету через Трампа – Politico

ВООЗ може втратити свого головного донора в особі США

Всесвітня організація охорони здоров'я може втратити чверть свого річного бюджету, якщо Сполучені Штати вирішать вийти зі складу організації після інавгурації обраного президента Дональда Трампа.

Про це пише Politico.

"Майбутнє Сполучених Штатів у Всесвітній організації охорони здоров’я знову змінюється, оскільки новообраний президент Дональд Трамп повертається до Білого дому. Якщо США вийдуть із глобальної організації охорони здоров’я, як це намагався зробити Трамп під час свого першого терміну, ВООЗ може втратити свого головного партнераа та сотні мільйонів доларів внесків", – йдеться у статті.

Наголошується, що США для ВООЗ є головним державним донором організації. Видання також акцентує увагу на тому, що Трамп уже раніше намагався ініціювати вихід країни із ВООЗ під час свого першого президентського терміну.

Законодавство дозволяє президенту вивести США з організації без схвалення Конгресу, однак він зобов'язаний повідомити законодавців за один рік до фактичного виходу, протягом якого країна продовжуватиме робити свої внески.