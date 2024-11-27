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ВООЗ може втратити чверть свого бюджету через Трампа – Politico

27 листопада 2024, 12:07
ВООЗ може втратити чверть свого бюджету через Трампа – Politico
Фото: з вільного доступу
ВООЗ може втратити свого головного донора в особі США

Всесвітня організація охорони здоров'я може втратити чверть свого річного бюджету, якщо Сполучені Штати вирішать вийти зі складу організації після інавгурації обраного президента Дональда Трампа.

Про це пише Politico.

"Майбутнє Сполучених Штатів у Всесвітній організації охорони здоров’я знову змінюється, оскільки новообраний президент Дональд Трамп повертається до Білого дому. Якщо США вийдуть із глобальної організації охорони здоров’я, як це намагався зробити Трамп під час свого першого терміну, ВООЗ може втратити свого головного партнераа та сотні мільйонів доларів внесків", – йдеться у статті. 
 
Наголошується, що США для ВООЗ є головним державним донором організації. Видання також акцентує увагу на тому, що Трамп уже раніше намагався ініціювати вихід країни із ВООЗ під час свого першого президентського терміну.
 
Законодавство дозволяє президенту вивести США з організації без схвалення Конгресу, однак він зобов'язаний повідомити законодавців за один рік до фактичного виходу, протягом якого країна продовжуватиме робити свої внески.
 
"ВООЗ може втратити всі ці гроші в той час, коли опиниться під тиском надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я в усьому світі, від спалахів віспи та холери в Африці до захворювань, які поширюються внаслідок війни в Газі та Судані", – пишуть журналісти.
 
За інформацією видання, частка американських внесків становить приблизно чверть основного річного бюджету ВООЗ, яка останніми роками коливалася від $162 млн до $816 млн. Крім цього, ВООЗ може зіткнутися із серйозними викликами в умовах напруженої ситуації у глобальній охороні здоров'я.
 
Водночас в обмін на це Америка може втратити доступ до глобальної мережі ВООЗ, яка щороку встановлює склад вакцини проти грипу, а американські виробники ліків можуть втратити допомогу ВООЗ у продажу своєї продукції, кажуть нинішні та колишні урядовці США.

 

СШАВООЗвійна в Україніросія окупанти

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