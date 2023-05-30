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ВООЗ: росія атакувала більше 1000 закладів охорони здоров'я України

30 травня 2023, 21:58
ВООЗ: росія атакувала більше 1000 закладів охорони здоров'я України
Фото: LETA, Evija Trifanova
Всесвітня організація охорони здоров'я зафіксувалаа 1004 атаки на систему охорони здоров'я в Україні з моменту повномасштабного вторгнення росії у лютому 2022 року.

Про це йдеться на сайті ВООЗ.

"Це найбільша кількість атак, яку ВООЗ коли-небудь реєструвала в будь-якій надзвичайній гуманітарній ситуації. Ці дані ще раз підкреслюють складні та небезпечні обставини, в яких працює система охорони здоров’я країни, та виклики в наданні як рутинних, так і екстрених медичних послуг. Атаки перешкоджають доступу до медичної допомоги для десятків тисяч людей, збільшуючи ризики захворювання та смерті", – заявили у ВООЗ.

За 15 місяців війни було 1004 атаки, які підтвердила ВООЗ. У них загинула 101 людина, включаючи медпрацівників і пацієнтів. Поранень дістали значно більше людей.

Під час атак постраждали 896 медзакладів, 273 атаки вплинули на постачання, 121 атака пошкодила транспорт, від 72 атак постраждав персонал, від 27 атак – пацієнти.

Крім того, атак зазнали також постачальники медичних послуг, систем постачання, обладнання та транспорту, включно з машинами швидкої допомоги.

У ВООЗ зазначили, що, найбільше закладів постраждали у Херсонській, Харківській, Запорізькій та Донецькій областях. Але великий відсоток медзакладів у цих регіонах продовжує працювати.

"Незважаючи на те, що первинна медична допомога залишається широко доступною в регіонах, які постраждали від війни, витрати на охорону здоров’я зросли за останні півроку, а опитування, проведені ВООЗ, показали, що майже третині населення важко дозволити собі певні медичні послуги", – сказали в організації.

Також там повідомили, що з початку війни організація надала підтримку майже 9 млн осіб в Україні.

ВООЗатакизаклад охорони здоров'я

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