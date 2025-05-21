ВООЗ схвалила історичну угоду проти пандемій

Вона спрямована на запобігання майбутнім пандеміям.

Країни-члени Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) ухвалили глобальну угоду. Вона спрямована на запобігання майбутнім пандеміям.

Про це повідомляє Euractiv.

Проєкт тексту угоди щодо пандемії був одноголосно схвалений на 78-й Всесвітній асамблеї охорони здоров'я ВООЗ, хоча США були відсутні після того, як президент Дональд Трамп вивів країну з організації ООН у січні.

Проте очікується, що подальші переговори щодо додаткового додатка до угоди про систему обміну патогенами та доступу до вакцин триватимуть ще рік

Текст містить пропозиції, спрямовані на запобігання майбутнім пандеміям, такі як спостереження, зміцнення ланцюгів постачання та будівництво дослідницьких центрів у регіонах з низьким рівнем доходу.

Спочатку його було розроблено у відповідь на пандемію COVID-19, яка виявила прогалини в доступі до вакцин та ліків між країнами з високим та низьким рівнем доходу.

Експерти кажуть, що юридично обов'язкова угода стала ще більш важливою з огляду на нові загрози здоров'ю, зокрема пташиний грип H5N1, нові спалахи кору, мікобактеріальний грип та постійні занепокоєння щодо лихоманки Ебола.

"Світ сьогодні безпечніший", – заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус у відповідь на прийняття угоди.

Він назвав угоду "визнанням міжнародної спільноти того, що наші громадяни, суспільства та економіки не повинні бути залишені вразливими до повторних втрат, подібних до тих, що були зазнані під час COVID-19".