ВООЗ відправить до Китаю місію, щоб з’ясувати походження коронавірусу
Про це під час брифінгу у Женеві заявив директор програми ВООЗ із надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я Майкл Райан, повідомляє Xinhua, передає Укрінформ.
«Ми щодня обговорюємо з нашими колегами в Китаї питання щодо проведення необхідних наукових експертиз стосовно походження вірусу… Тому я думаю, що ми будемо дуже раді продовжувати ці дискусії. Наскільки я розумію, наразі конкретної дати (відправлення до Китаю - ред.) наукової місії не визначено, але ми будемо з нетерпінням чекати, щоб зробити це так швидко, як це можливо…», - заявив Райан.
За його словами, в місії візьмуть участь наукові представники з різних країн.
Нагадаємо, що у світі зафіксували 5 млн 590 тисяч 376 пацієнтів із коронавірусом, з них одужали — 2 366 700, а померли — 347 915 людей.
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