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ВООЗ відправить до Китаю місію, щоб з’ясувати походження коронавірусу

"Ми щодня обговорюємо з нашими колегами в Китаї питання щодо проведення необхідних наукових експертиз стосовно походження вірусу…"
Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) має намір відправити до Китаю місію для вивчення походження коронавірусу.
ВООЗ відправить до Китаю місію, щоб з’ясувати походження коронавірусу Фото: Espresso TV

Про це під час брифінгу у Женеві заявив директор програми ВООЗ із надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я Майкл Райан, повідомляє Xinhua, передає Укрінформ.

«Ми щодня обговорюємо з нашими колегами в Китаї питання щодо проведення необхідних наукових експертиз стосовно походження вірусу… Тому я думаю, що ми будемо дуже раді продовжувати ці дискусії. Наскільки я розумію, наразі конкретної дати (відправлення до Китаю - ред.) наукової місії не визначено, але ми будемо з нетерпінням чекати, щоб зробити це так швидко, як це можливо…», - заявив Райан.

За його словами, в місії візьмуть участь наукові представники з різних країн.

Нагадаємо, що у світі зафіксували 5 млн 590 тисяч 376 пацієнтів із коронавірусом, з них одужали — 2 366 700, а померли — 347 915 людей.

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26 05 2020 14:00
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