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ЗДОРОВ'Я

ВООЗ занепокоєна новим спалахом вірусу у світі

23 липня 2025, 09:03
ВООЗ занепокоєна новим спалахом вірусу у світі
Фото: gettyimages.com
Вірус Чикунгунья поширюють комарі.

Всесвітня організація охорони здоров'я висловила занепокоєння через вірус Чикунгунья, який поширюють комарі.

Про це повідомляє Reuters.

У ВООЗ звернулися із закликом до вжиття термінових заходів для запобігання епідемії, яка охопила весь світ два десятиліття тому. Таку заяву про вірус, від якого не існує лікування, було зроблено на тлі нових спалахів захворюваності, що поширилися на Європу та інші континенти.

За оцінками ВООЗ, 5,6 мільярдів людей проживають у 119 країнах, схильних до ризику зараження вірусом. За словами медичної співробітниці організації Діани Рохас Альварес, захворювання може викликати високу температуру, болі в суглобах і навіть інвалідність.

"Ми бачимо, як історія повторюється", - попередила вона.

Новий сплеск захворюваності почався на початку 2025 року. Найбільше заражених було зафіксовано на островах Індійського океану.

За словами Альварес, зараз вірус поширюється в таких країнах, як Мадагаскар, Сомалі та Кенія, а також у Південно-Східній Азії, включно з Індією. У ВООЗ стурбовані через зростання кількості захворюваності в Європі.

У Франції з 1 травня зареєстровано близько 800 заражених, які прибули з вірусом з інших країн. Були також випадки, коли люди заражалися всередині країни, не відвідуючи ендемічні райони. Минулого тижня випадок захворювання було також виявлено в Італії.

вірускомарВООЗ

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