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ЗДОРОВ'Я

ВООЗ знову класифікує віспу мавп як глобальну надзвичайну ситуацію через нові випадки

15 серпня 2024, 09:21
ВООЗ знову класифікує віспу мавп як глобальну надзвичайну ситуацію через нові випадки
Фото: з вільного доступу
В африканських країнах ситуація вже набула глобальних масштабів.

Всесвітня організація охорони здоров’я в середу оголосила віспу мавп глобальною надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров’я вдруге за два роки після спалаху вірусної інфекції в Демократичній Республіці Конго, яка поширилася на сусідні країни.

Про це пише Reuters.

В африканських країнах ситуація вже набула глобальних масштабів. Спалах поширився з Конго в сусідні країни, включаючи Бурунді, Кенію, Руанду та Уганду.

Вже вдруге за три роки ВООЗ оголошує епідемію віспи, характеризуючи її як глобальну надзвичайну ситуацію. Раніше це сталося в липні 2022 року. Тоді спалах уразив майже 100 тисяч людей у 116 країнах і вбив близько 200 осіб. Цього разу загроза більш небезпечна. Від початку 2024 року лише в Демократичній Республіці Конго було зареєстровано понад 14 тисяч випадків віспи та 524 смерті. До групи ризику входять жінки і діти до 15 років.

"Виявлення та швидке поширення нового класу Mpox (віспи мавп) у східній частині Демократичної Республіки Конго, його виявлення в сусідніх країнах, де раніше не знали про Mpox, і можливість подальшого поширення в Африці та за її межами викликають занепокоєння. Очевидно, що скоординована міжнародна відповідь має важливе значення, щоб зупинити ці спалахи та врятувати життя", – сказав генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус.

Тедрос повідомив, що ВООЗ виділила 1,5 мільйона доларів США на випадок непередбачених обставин і планує виділити додаткові кошти найближчими днями. План реагування ВООЗ потребує щонайменше 15 мільйонів доларів, і агентство планує звернутися до донорів за фінансуванням.

АфрикаВООЗвіспа мавп

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