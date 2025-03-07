Ворог атакував газову й енергетичну інфраструктуру України – Міненерго

У ніч на 7 березня росія завдала чергового удару по об’єктах критичної інфраструктури України.

"росія продовжує свій енергетичний терор. Знову під масованим ракетно-дроновим обстрілом енергетична і газова інфраструктура в різних регіонах України. Там, де можливо, рятувальники й енергетики працюють над ліквідацією наслідків. Вживаються всі необхідні заходи для стабілізації енерго- і газопостачання", – зазначив він.

Галущенко наголосив, що рф не полришає своєї мети залишити українців без світла й тепла, й акцентував на потребі залишатися в укриттях до закінчення тривоги.

За словами міністра енергетики, ситуація в енергосистемі може змінюватися, тож він закликав стежити за офіційними повідомленнями.