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Ворог атакував газову й енергетичну інфраструктуру України – Міненерго

07 березня 2025, 08:07
Ворог атакував газову й енергетичну інфраструктуру України – Міненерго
Фото: Герман Галущенко/Facebook
Рятувальники й енергетики працюють над ліквідацією наслідків
У ніч на 7 березня росія завдала чергового удару по об’єктах критичної інфраструктури України.
 
Про це у Facebook повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.
 
"росія продовжує свій енергетичний терор. Знову під масованим ракетно-дроновим обстрілом енергетична і газова інфраструктура в різних регіонах України. Там, де можливо, рятувальники й енергетики працюють над ліквідацією наслідків. Вживаються всі необхідні заходи для стабілізації енерго- і газопостачання", – зазначив він.  
 
Галущенко наголосив, що рф не полришає своєї мети залишити українців без світла й тепла, й акцентував на потребі залишатися в укриттях до закінчення тривоги. 
 
За словами міністра енергетики, ситуація в енергосистемі може змінюватися, тож він закликав стежити за офіційними повідомленнями. 

 

газенергетикавійна в Україніросія окупанти

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