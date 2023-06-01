Ворог атакував Київщину, ППО знищила всі ракети – Генштаб

На Київщині ППО знищила 10 з 10 ракет "Іскандер", запущених росіянами.

Вночі ворог знову застосував ракети оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер" по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури столиці та Київської області.

Про це повідомила у Telegram Київська міська військова адміністрація, подаючи попередню зведену інформацію про ракетну атаку росіян на Київ, яку ті здійснили в ніч проти 1 червня.

У день захисту дітей російські ракети вбили двох маленьких киян.

Трагедія сталася у Деснянському районі столиці, де уламки ракети впали на поліклініку та на прилеглий багатоповерховий будинок. Крім двох дітей загинула ще одна доросла людина, 10 отримали поранення.

За інформацією КМВА, усі виявлені повітряні цілі були знищені силами і засобам протиповітряної оборони. У цій атаці агресор ймовірно, застосував оперативно-тактичні ракетні комплекси наземного базування. Попередньо, це були крилаті та балістичні. У КМВА зауважують, що балістичні ракети летять дуже швидко. Час від оголошення тривоги до підльоту ракети йде на секунди. Тому коли ворог атакує такою зброєю, слід бути особливо обережними.

Цієї ночі уламки ворожих ракет завдали руйнувань ще у кількох районах міста

В Дніпровському районі 3 постраждалих, 2 з них госпіталізовано. В одному з будинків житлового сектору внаслідок падіння палаючих уламків виникло сильне задимлення, вибуховою хвилею вибило вікна. Зафіксовано також падіння уламків на адміністративну будівлю, є пошкоджені припарковані автомобілі, кілька з них згоріли, зафіксовано падіння уламків у дворах будинків, на проїжджій частині, на зелених зонах.

У Дарницькому районі в одному з будинків житлового сектору через падіння уламків вибуховою хвилею вибило вікна.

Тут також пошкоджено трубопровід гарячого водопостачання, уламки спричинили руйнування на першому поверсі нежитлової будівлі, зафіксовано падіння уламків у дворах будинків, на проїжджій частині.

У Деснянському районі, крім трагедії у поліклініці, уламки спричинили ще деякі збитки: в одному з житлових будинків - вибиті вікна та двері. Вибуховою хвилею зірвало балкон. Уламками також пошкоджено дві школи, дільничний пункту поліції та дитячий садок.