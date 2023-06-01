Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Ворог атакував Київщину, ППО знищила всі ракети – Генштаб

01 червня 2023, 07:18
Ворог атакував Київщину, ППО знищила всі ракети – Генштаб
Фото: з вільного доступу
На Київщині ППО знищила 10 з 10 ракет "Іскандер", запущених росіянами.

Вночі ворог знову застосував ракети оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер" по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури столиці та Київської області.

Про це повідомила у Telegram Київська міська військова адміністрація, подаючи попередню зведену інформацію про ракетну атаку росіян на Київ, яку ті здійснили в ніч проти 1 червня.

У день захисту дітей російські ракети вбили двох маленьких киян.

Трагедія сталася у Деснянському районі столиці, де уламки ракети впали на поліклініку та на прилеглий багатоповерховий будинок. Крім двох дітей загинула ще одна доросла людина, 10 отримали поранення.

За інформацією КМВА, усі виявлені повітряні цілі були знищені силами і засобам протиповітряної оборони. У цій атаці агресор ймовірно, застосував оперативно-тактичні ракетні комплекси наземного базування. Попередньо, це були крилаті та балістичні. У КМВА зауважують, що балістичні ракети летять дуже швидко. Час від оголошення тривоги до підльоту ракети йде на секунди. Тому коли ворог атакує такою зброєю, слід бути особливо обережними.

Цієї ночі уламки ворожих ракет завдали руйнувань ще у кількох районах міста

В Дніпровському районі 3 постраждалих, 2 з них госпіталізовано. В одному з будинків житлового сектору внаслідок падіння палаючих уламків виникло сильне задимлення, вибуховою хвилею вибило вікна. Зафіксовано також падіння уламків на адміністративну будівлю, є пошкоджені припарковані автомобілі, кілька з них згоріли, зафіксовано падіння уламків у дворах будинків, на проїжджій частині, на зелених зонах.
У Дарницькому районі в одному з будинків житлового сектору через падіння уламків вибуховою хвилею вибило вікна.
Тут також пошкоджено трубопровід гарячого водопостачання, уламки спричинили руйнування на першому поверсі нежитлової будівлі, зафіксовано падіння уламків у дворах будинків, на проїжджій частині.

У Деснянському районі, крім трагедії у поліклініці, уламки спричинили ще деякі збитки: в одному з житлових будинків - вибиті вікна та двері. Вибуховою хвилею зірвало балкон. Уламками також пошкоджено дві школи, дільничний пункту поліції та дитячий садок.

Київвійнаатака

Останні матеріали

Шантаж триває. Але час покласти край російському піратству в Чорному морі – Курт Волкер
Політика
Шантаж триває. Але час покласти край російському піратству в Чорному морі – Курт Волкер
Переклад iPress – 31 травня 2023, 16:58
Заблокувати росію. Це головна цеглина в новій архітектурі безпеки – Ендрю Міхта та Славомір Дембські
Політика
Заблокувати росію. Це головна цеглина в новій архітектурі безпеки – Ендрю Міхта та Славомір Дембські
Переклад iPress – 31 травня 2023, 12:26
Зухвалість і безкомпромісність. Британські розвідники називають ГУР українським Моссадом – Марк Галеотті
Політика
Зухвалість і безкомпромісність. Британські розвідники називають ГУР українським Моссадом – Марк Галеотті
Переклад iPress – 31 травня 2023, 09:48
Повітряно-ракетна війна як гра кутів, напрямків і відстаней. Трагічно, що від цієї
Технології
Повітряно-ракетна війна як гра кутів, напрямків і відстаней. Трагічно, що від цієї "гри" страждає Україна – Том Купер
Переклад iPress – 30 травня 2023, 15:47
Байден боїться більше, ніж українці. А це не комільфо для лідера великої держави та затягує війну – The Atlantic
Політика
Байден боїться більше, ніж українці. А це не комільфо для лідера великої держави та затягує війну – The Atlantic
Переклад iPress – 30 травня 2023, 12:47
Трамп і путін у глибокій халепі. Тож вони потребують один одного більше, ніж будь-коли – Девід Роткопф
Політика
Трамп і путін у глибокій халепі. Тож вони потребують один одного більше, ніж будь-коли – Девід Роткопф
Переклад iPress – 30 травня 2023, 09:49
Пропагандони кремля знов в істериці. Готують ескадрон смерті до сенатора Ліндсі Грема – Джулія Девіс
Пропагандони кремля знов в істериці. Готують ескадрон смерті до сенатора Ліндсі Грема – Джулія Девіс
Переклад iPress – 29 травня 2023, 17:07
Бєлгородський рейд та підготовка до F-16. Дві ланки майбутнього контрнаступу
Політика
Бєлгородський рейд та підготовка до F-16. Дві ланки майбутнього контрнаступу
Переклад iPress – 29 травня 2023, 12:42
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється