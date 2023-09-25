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ПОЛІТИКА

Ворог атакував Одесу і область дронами, ракетами "Калібр" і "Онікс"

25 вересня 2023, 08:07
Ворог атакував Одесу і область дронами, ракетами
Запуск ракети. Фото:nkau.gov.ua
Оніксами" були зруйновані зерносховища.

російські окупанти для ударів по Одесі та різних областях цієї ночі застосовували майже двадцять "Шахедів", дюжину ракет "Калібр" та дві надзвукові ракети берегового комплексу "Онікс". Силами та засобами ППО ЗСУ було знищено всі ударні дрони, а також 11 "Калібрів".

Про це повідомляється у  Telegram каналі Сил оборони півдня України.

"Вночі ворог спрямував по Одещині 19 ударних дронів типу "Shahed-136/131" та 2 надзвукові ракети "Онікс"", - розповіли військові.

Захисники зазначили, що ракети типу "Калібр" ворог запускав зі складними траєкторіями руху різними областями.

Для атаки з моря додатково до надводного ракетоносця був залучений підводний човен з новоросійської бухти.

"По 1 "Калібру" над Миколаївською та Кіровоградською областями, переважна більшість - у небі над Одеською областю", - додали захисники.

Війська рф вдарили по припортовій інфраструктурі. Внаслідок чого суттєвих пошкоджень зазнав морський вокзал в Одесі, у будівлі привокзального готелю, який уже кілька років не функціонує, спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували.

Ракетами "Онікс" було зруйновано зерносховища.

"Внаслідок падіння уламків у ході бойової роботи, пошкоджень та займання отримали складські будівлі одного з підприємств та приватний будинок у передмісті Одеси", - розповіли військові.

Крім того, було загоряння трави на відкритих територіях.

"Вибуховими хвилями в кількох будинках вибиті шибки, одну цивільну жінку травмовано, їй надано медичну допомогу", - додали в Силах оборони півдня.

війнаОдесаатака

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