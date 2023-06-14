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Ворог атакував Одесу ракетами. Є загиблі, поранені та руйнування

14 червня 2023, 08:05
Ворог атакував Одесу ракетами. Є загиблі, поранені та руйнування
росіяни вбили мирних людей і пошкодили багато будівель.

У ніч проти середи, 14 червня, окупанти обстріляли Одесу чотирма ракетами "Калібр", дві з яких вдалося збити силам ППО. Внаслідок вибухів троє людей загинули і 13 постраждали. 

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Внаслідок повітряного бою та вибуховою хвилею пошкоджено бізнесцентр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та крамниці в середмісті. Попередньо, 6 особи отримали поранення", - йдеться в повідомленні.  

Влучанням ракети у складське приміщення однієї з торговельних мереж ворог спричинив руйнування на площі 1000 квадратних метрів та пожежу на площі 400 квадратних метрів. Загинули троє працівників складу загинули, ще семеро отримали поранення. Розбір завалів триває. Під ними можуть бути люди.

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