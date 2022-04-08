ПОЛІТИКА НОВИНИВійськові створили комплексну систему вогневої поразки противника, яка передбачає його знищення ще на підступах до столиціПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ворог на Київ не пройде, ЗСУ готові до наступу - генерал Наєв
Фото: mil.gov.ua
Російські окупанти більше не зможуть пройти на Київському напрямку, а Збройні Сили України та інші підрозділи Сил оборони готові до відбиття можливого наступу супротивника.
Про це заявив командувач об'єднаних сил ЗСУ генерал Сергій Наєв.
За його словами, він відвідав одну з позицій українських воїнів на Київському напрямку та переконався у якісній підготовці оборони.
"Ми проаналізували попередні дії противника на Київському напрямку та, вивчивши цей досвід, передбачили наші адекватні дії. Наші оборонні позиції розташовані саме в тих місцях, де існує найбільша ймовірність дій противника", - сказав Наєв.
Генерал заявив, що ЗСУ створили комплексну систему вогневої поразки противника, яка передбачає його знищення на далеких підступах та у найближчій глибині його бойових розрахунків.
"Сили оборони проводять планові заходи, щоб унеможливити дії ворожих сил, це стосується як протидії диверсійно-розвідувальним групам, так і відбиттю можливого наступу противника", - зазначив воєначальник.
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