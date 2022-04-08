RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Ворог на Київ не пройде, ЗСУ готові до наступу - генерал Наєв

Військові створили комплексну систему вогневої поразки противника, яка передбачає його знищення ще на підступах до столиці
Ворог на Київ не пройде, ЗСУ готові до наступу - генерал Наєв Фото: mil.gov.ua
Російські окупанти більше не зможуть пройти на Київському напрямку, а Збройні Сили України та інші підрозділи Сил оборони готові до відбиття можливого наступу супротивника.
 
Про це заявив командувач об'єднаних сил ЗСУ генерал Сергій Наєв.
 
За його словами, він відвідав одну з позицій українських воїнів на Київському напрямку та переконався у якісній підготовці оборони.
 
"Ми проаналізували попередні дії противника на Київському напрямку та, вивчивши цей досвід, передбачили наші адекватні дії. Наші оборонні позиції розташовані саме в тих місцях, де існує найбільша ймовірність дій противника", - сказав Наєв.
 
Генерал заявив, що ЗСУ створили комплексну систему вогневої поразки противника, яка передбачає його знищення на далеких підступах та у найближчій глибині його бойових розрахунків.
 
"Сили оборони проводять планові заходи, щоб унеможливити дії ворожих сил, це стосується як протидії диверсійно-розвідувальним групам, так і відбиттю можливого наступу противника", - зазначив воєначальник.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 08 2022 14:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ненсі Пелосі: чому я очолюю делегацію Конгресу до Тайваню - The Washington Post

Ненсі Пелосі: чому я очолюю делегацію Конгресу до Тайваню - The Washington Post

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.