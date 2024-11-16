Ворог окупував село на Донеччині – DeepState
російська армія окупувала село Максимівка, що на Донеччині.
Про це повідомляють аналітики ресурсу DeepState.
Також, за словами аналітиків, окупанти просунулися біля Берестового, Кліщіївки, Андріївки, Новоолексіївки, Новоселидівки, Єлізаветівки, Рівнополя, у Сотницькому Козачку та Новій Іллінці.
Також продовжується тиск противника з північної, південної та східної сторін на місто Курахове на Донеччині. На північ від міста окупанти не зупиняються у своїх спробах закріпитися в селі Сонцівка та повністю його зайняти.