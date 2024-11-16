Ворог окупував село на Донеччині – DeepState

Село Максимівка у Донецькій області окуповане

російська армія окупувала село Максимівка, що на Донеччині.

Про це повідомляють аналітики ресурсу DeepState.

Також, за словами аналітиків, окупанти просунулися біля Берестового, Кліщіївки, Андріївки, Новоолексіївки, Новоселидівки, Єлізаветівки, Рівнополя, у Сотницькому Козачку та Новій Іллінці.

Також продовжується тиск противника з північної, південної та східної сторін на місто Курахове на Донеччині. На північ від міста окупанти не зупиняються у своїх спробах закріпитися в селі Сонцівка та повністю його зайняти.