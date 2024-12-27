Ворог окупував Українку на Донеччині – Deep State

росіяни просунулися у декількох населених пунктах на Донеччині

Окупанти просунулися в Даченському, Кураховому, Лисівці, біля Піщаного, Нововасилівки, Новоєлизаветівки, Сонцівки.

Про це повідомили аналітики DeepState.

Вони оновили мапу бойових дій. Згідно з нею, ворог також окупував село Українка на Донеччині.

Нагадаємо, росіяни окупували Веселий Гай, Єлізаветівку, Романівку, Новотроїцьке, Пушкіне навколо Успенівки Донецької області.

Також росіяни окупували населений пункт Зоря. Ситуація навколо "Успенівського мішка" на Донеччині погіршується.

Особливу увагу аналітики приділяють ситуації в районі населених пунктів Єлизаветівка, Романівка, Веселий Гай, Ганнівка, які опинилися всередині"Успенівського мішка". Ворог намагається прорвати оборону з усіх сторін. Ключову роль у стримуванні відіграють села Трудове, Успенівка та Дальнє. Саме звідси росіяни концентрують сили для штурму Успенівки, яка перебуває під загрозою повного оточення.