Ворог перекинув до кордону зі Сумською областю групу снайперів – ЦНС
росія перекинула до кордону зі Сумською областю групу курсантів-снайперів. Вони складатимуть іспити в умовах бойових дій.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"росіяни перекинули до кордону з Україною 80 випускників снайперських курсів для здачі іспитів в бойових умовах", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у такий спосіб росіяни планують проводити навчання вздовж меж Сумської області.
"Проте є висока ймовірність того, що іспити нові снайпери не здадуть й будуть ліквідовані", – пишуть у ЦНС.
Сумська область межує з росією на півночі та сході. Після масштабного вторгнення в Україну прикордоння Сумщини постійно обстрілюється. Останнім часом кількість та інтенсивність обстрілів посилилися.