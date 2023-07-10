Ворог перекинув до кордону зі Сумською областю групу снайперів – ЦНС

росія перекинула до кордону зі Сумською областю групу курсантів-снайперів. Вони складатимуть іспити в умовах бойових дій.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"росіяни перекинули до кордону з Україною 80 випускників снайперських курсів для здачі іспитів в бойових умовах", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у такий спосіб росіяни планують проводити навчання вздовж меж Сумської області.

"Проте є висока ймовірність того, що іспити нові снайпери не здадуть й будуть ліквідовані", – пишуть у ЦНС.

Сумська область межує з росією на півночі та сході. Після масштабного вторгнення в Україну прикордоння Сумщини постійно обстрілюється. Останнім часом кількість та інтенсивність обстрілів посилилися.