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Ворог продавив лівий фланг українських оборонців на Курщині – Deep State

11 жовтня 2024, 08:07
Ворог продавив лівий фланг українських оборонців на Курщині – Deep State
iakursk.ru
Ворог за останній час стягнув чимало техніки та живої сили.
російські окупаційні війська продавили лівий фланг Курського угруповання Сил оборони України.
 
Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState. 
 
"Вкрай жахливий день сьогодні в районі Новоіванівки: вступати в бій довелося артилеристам та дронщикам. Ворог за останній час стягнув чимало техніки та живої сили. Перші спроби хоч і досягли тактичного успіху біля Снагості, але з часом були повністю зупинені. До сьогоднішнього дня", – йдеться у повідомленні.
 
Зазначається, що зараз противник намагається закріпитися в районі н.п. Новоіванівка та Зелений Шлях. Аналітики наголошують, що "сформувалася вкрай ненадійна тактична обстановка для суміжних підрозділів північніше".
 
"Курське угрупування наших військ – це великий "вінегрет" з відповідною взаємодією. Вайб сьогоднішнього дня: як би прикро це не звучало – ураження танку Сил Оборони fpv-дроном Сил Оборони. Підсумовуючи: ми на порозі чергової халепи через повторення помилок. Дуже сподіваємося, що оточень вдасться уникнути. Курська операція – це дійсно великий стратегічний успіх Сил Оборони, але будь-яку перемогу треба утримувати, а не сподіватися, що ворог буде і надалі дебілом", – резюмували в DeepState. 
війна в УкраїніКурська областьросія окупанти

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