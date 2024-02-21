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Ворог просунувся на захід від Бахмута, Авдіївки та Донецька – ISW

21 лютого 2024, 10:57
Ворог просунувся на захід від Бахмута, Авдіївки та Донецька – ISW
Фото: з вільного доступу
російські та деякі українські джерела стверджували, що ЗСУ відступили з Побєди на Донеччині, хоча в ISW наразі не бачили візуальних доказів цього.

російські війська просунулися на захід від Бахмута, на північний захід від Авдіївки та на південний захід від Донецька.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Поблизу Бахмута 20 лютого тривали позиційні бої, однак підтверджених змін на лінії фронту не було. Аналітики уточнили, що позиційні бої зафіксовані на північний захід від Бахмута в районі Богданівки та Хромового; на захід від Бахмута біля Іванівського; на південний захід від Бахмута біля Кліщіївки та Андріївки.

Як заявив речник ОСУВ "Хортиця" капітан Ілля Євлаш, окупанти продовжують спроби просунутися до Часового Яру (на захід від Бахмута) і перекидають резерви на Бахмутський напрямок.

російські воєнкори стверджували, що загарбники перекинули якісь невідомі сили з Авдіївського напрямку до району Бахмута. Підрозділи російського 331 повітряно-десантного (ВДВ) полку (98-а дивізія ВДВ) продовжують діяти на північний захід від Бахмута.

Окрім того, російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Авдіївки. Опубліковані 20 лютого геолокаційні кадри свідчать, що окупанти нещодавно просунулися на східну околицю Ласточкиного (на північний захід від Авдіївки).

контрнаступвійна в Україніросія окупанти

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